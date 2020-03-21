DHA

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde askere gidecek gençlerin uğurlanması sırasında yoğunluk yaşandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmama ve kalabalık alanlarda bulunulmaması yönündeki uyarılara rağmen, vatandaşlar asker uğurlaması için otobüs terminaline geldi.

Burası Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali.

1.5 METRE KURALINA UYULMADI

Bazı vatandaşlar ise müzikler eşliğinde eğlendi. Halayların tutulduğu uğurlamada yüzlerce insan 1-1.5 metre kuralını ihlal etti.

Burası Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali.

TÜM TEDBİRLER İHMAL EDİLDİ

DHA'da yer alan habere göre Konya'da da Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde askere gidecek gençlerin uğurlanması sırasında yoğunluk yaşandı. Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs nedeniyle alınan bazı tedbirler ile sokağa çıkmama ve kalabalık olarak bir arada bulunulmaması yönündeki uyarılara rağmen, yüzlerce kişinin asker uğurlamasına gelmesi, tedbirlerin ihmal edildiğini gözler önüne serdi. Yoğunluk nedeniyle terminalde güvenli mesafe ortadan kalkarken, meşaleler yakılması da dikkat çekti. O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

Burası Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminal İşletmesi (AŞTİ).

HALAY VE HAVAYA FIRLATMA GÖRÜNTÜLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminal İşletmesi (AŞTİ),İstanbul Esenler Otogarı ve diğer illerdeki pek çok otogarda asker uğurlayanların halay çekerken veya askere giden kişiyi havaya fırlatırken kaydedilen görüntüleri, sosyal medyada vatandaşların tepkisine neden oldu.