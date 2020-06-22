Yabancı turist girişleri mayısta yıllık yüzde 99.3 azaldı. 2020 yılı Mayıs ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Bulgaristan yüzde 22,75 (6 bin 785) ile birinci, Gürcistan yüzde 10,26 (3 bin 061) ile ikinci, Ukrayna yüzde 7,68 (2 bin 291) ile üçüncü sırada. Ukrayna'yı Romanya ve Sırbistan izledi.

2020 yılı Ocak - Mayıs döneminde Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Bulgaristan yüzde 9,46 (406 bin 245) ile birinci, Almanya yüzde 8,32 (357 bin 092) ile ikinci, Gürcistan yüzde 7,75 (332 bin 731) ile üçüncü sırada yer aldı. Gürcistan'ı Rusya Fed. ve İran izledi

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