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        Haberler Gündem Çevre Son dakika: Yangınlarda 2134 sorti yapıldı, 7662 ton su atıldı | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Yangınlarda 2134 sorti yapıldı, 7662 ton su atıldı

        İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İzmir, Aydın, Muğla, Manisa ve Bolu'daki yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor. 2 günde hava araçlarıyla 2134 sorti yapılmış ve 7662 ton su atılmıştır" denildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 12:34 Güncelleme: 17.08.2024 - 12:36
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        Yangınlarda 2134 sorti yapıldı, 7662 ton su atıldı
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        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Bolu, Aydın, İzmir, Manisa ve Muğla'da çıkan orman yangınlarında 2 gün içinde hava araçlarıyla 583 saatlik uçuşta 2 bin 134 sorti yapıldığını ve 7 bin 662 ton su atıldığını bildirdi.

        İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa ve Bolu'da orman yangınlarına havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü belirtildi.

        Açıklamada, "Bolu, Aydın, İzmir, Manisa ve Muğla illerinde meydana gelen orman yangınlarında 2 gün içinde hava araçlarıyla 583 saat uçuşta 2 bin 134 sorti yapılmış ve 7 bin 662 ton su atılmıştır." ifadesi kullanıldı.

        Yangın söndürme çalışmalarına orman teşkilatının yanı sıra belediye, polis, AFAD ve jandarma personelinin de araçlarıyla destek verdiği kaydedildi.

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