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Son dakika haberi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'ndan HDP iddianamesi açıklaması

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, “HDP iddianamesini hazırladık. Anayasa mahkemesine teslim ettik. 843 sayfalık bir iddianame. 451 kişi hakkında yasak isteniyor. 69 kişi de terör örgütü lehine konuşmaları parti mensubu konuşmaları var. 451 kişi hakkında siyasi yasak istiyoruz. Banka hesabına tedbir konulmasını talep etti” dedi.

Son dakika haberi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'ndan HDP iddianamesi açıklaması
HDP'ye kapatma davası: 451 kişi için yasak isteniyor
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İHA

Türkiye Cumhuriyeti'nin Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci 2020-2021 Dönem Başkanlığı Kapsamında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Tarafından Antalya'da düzenlenen "Sınıraşan Örgütlü Suçlarla Mücadele" konulu uluslararası konferansta konuşan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP’nin kapatılma sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Şahin, "HDP iddianamesini hazırladık. Anayasa Mahkemesi'ne teslim ettik. Bundan sonraki süreç Anayasa Mahkemesi'nin yetkisinde. 15 gün inceleme süresi var. Değerlendirecekler. Biz elimizden geleni yaptık. Tüm delilleri dosyaları CD içerisinde teslim ettik. Konuşmalar var. 843 sayfalık bir iddianame. 451 kişi hakkında yasak isteniyor. 69 kişi de terör örgütü lehine konuşmaları parti mensubu konuşmaları var. 451 kişi hakkında siyasi yasak istiyoruz. Banka hesabına tedbir konulmasını talep ettik” dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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