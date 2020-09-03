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Muş, Bingöl ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlıklarınca “YILDIRIM-9 ŞENYAYLA” operasyonu başlatıldı.



Operasyonda Muş, Bingöl ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlıklarında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH),Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.022) personel [(72) operasyonel tim] görev alıyor.



Yıldırım (1-2-3-4-5-6-7-8) operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 38 terörist etkisiz hale getirildi, 22 işbirlikçi yakalandı, 80 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.