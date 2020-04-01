Kimi tedbir alıyor kimi rutin hayatını yaşıyor! Neden?

HABERTURK.COM

YÖK'ten "Koronavirüs nedeniyle isteyen üniversite öğrencilerinin bahar dönemi kayıtlarını dondurabileceği açıklandı. Dondurulan bu süre, azami sürede sayılmayacak" açıklaması yapıldı.

Öte yandan tez savunma ve yeterlik sınavlarının denetlenebilir ortam ve kayıt altına alınma şartıyla video konferans gibi dijital imkanlarla yapılabileceği ifade edildi.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Lisansüstü eğitimde tez aşamasında olan öğrencilerin tez döneminde öğretimlerine uzaktan devam edebilmelerine ya da kayıt dondurma işleminden yararlanıp yararlanamayacaklarına, tez danışmanın görüşü alınarak üniversite yönetim kurulunca karar verilecek.

Bu süreçte tez döneminde olup azami süresi biten öğrenciler için eğitime ara verilen süre kadar ilave süre verilecek.

Lisansüstü öğrencilerin tez savunma ve yeterlik sınavları, denetlenebilir ortam ve “kayıt altına alınması şartıyla” video konferans gibi dijital imkânlar ile de yapılabilecek.

Tez teslim, savunma ve yeterlik sınav tarihlerinin belirlenmesinde salgının etki süreci ve öğrencinin şartları dikkate alınacak. Yani üniversite yönetimi tez savunmasının alınmasında, jüri toplamada vb. sıkıntı olması durumunda kişiye verilen sürenin dolmasını vs. azami süreyi dikkate almadan tez savunma ve yeterlik sınavlarını ileri bir tarihe erteleyebilecek."

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