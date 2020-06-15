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HaberlerGündemSon dakika haberi! Zehir tacirlerine darbe vuruldu
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Zehir tacirlerine darbe vuruldu

Balıkesir'de uyuşturucu sevkiyatı yapan bir kişi yakalandı. Şüphelinin aracında yapılan aramalarda piyasa değeri 1 milyon lira olan 48 bin 888 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Balıkesir
HABERTURK.COM

Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine yönelik teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye bastı.

Mahmut Acaröz'ün haberine göre, uyuşturucu sevki yapan araç takibe alındı. Edremit ilçesinden çıkıp kent merkezine giden araç durduruldu.

BİNLERCE HAP ELE GEÇİRİLDİ

Polis, araç içinde yaptığı aramada piyasa değeri 1 milyon lira olan 48 bin 888 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Araç sürücüsü G.Ö. gözaltına alındı. Şüpheli uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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