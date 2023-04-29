Bursa'nın İnegöl ilçesinde önceki gece meydana gelen olayda; Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde, kimliği belirlenemeyen iki kişi, kaldırımda yürüyen üç kadına saldırıp tekme- tokat dövdü.
DÖVÜP TAKSİYE BİNDİRDİLER
DHA'da yer alan habere göre saldırganlar, dövdükleri kadınları daha sonra saçlarından tutup bir taksiye bindirerek bölgeden uzaklaşırken, yaşananlar o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
POLİS ŞÜPHELİLERİ ARIYOR
Görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine olayla ilgili inceleme başlatan polis, şüphelilerin kimliklerinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.
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