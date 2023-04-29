DÖVÜP TAKSİYE BİNDİRDİLER

DHA'da yer alan habere göre saldırganlar, dövdükleri kadınları daha sonra saçlarından tutup bir taksiye bindirerek bölgeden uzaklaşırken, yaşananlar o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.