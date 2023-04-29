Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: 3 kadını dövüp zorla taksiye bindirdiler! "Pes" dedirten zorbalık!
ABONE OL

3 kadını dövüp zorla taksiye bindirdiler! "Pes" dedirten zorbalık!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 kişinin, kaldırımda yürüyen 3 kadını tekme- tokat dövüp, ardından saçlarından tutup zorla taksiye bindirerek uzaklaşmaları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis, görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı

Son dakika haberler: 3 kadını dövüp zorla taksiye bindirdiler!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde önceki gece meydana gelen olayda; Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde, kimliği belirlenemeyen iki kişi, kaldırımda yürüyen üç kadına saldırıp tekme- tokat dövdü.

DÖVÜP TAKSİYE BİNDİRDİLER

DHA'da yer alan habere göre saldırganlar, dövdükleri kadınları daha sonra saçlarından tutup bir taksiye bindirerek bölgeden uzaklaşırken, yaşananlar o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

POLİS ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

Görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine olayla ilgili inceleme başlatan polis, şüphelilerin kimliklerinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hava durumu son dakika: Meteoroloji'den 20 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede sağanak!
GÜNDEM Meteoroloji'den 20 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede ...
Kahramanmaraş’ta 4,7 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM Kahramanmaraş’ta 4,7 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da TIR'ın çarptığı kişi öldü
GÜNDEM TIR'ın çarptığı kişi öldü
Adana'da trenin çarptığı 16 yaşındaki çocuk öldü
GÜNDEM Trenin çarptığı 16 yaşındaki çocuk öldü
Edirne'de otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü
GÜNDEM Otomobilin çarptığı motosikletli kurtarılamadı
Adana'da çıkan silahlı kavga kamerada: 2'si ağır 3 yaralı
GÜNDEM Adana'da çıkan silahlı kavga kamerada: 2'si ağır 3 ...
İhtiyaç sahibi hanelere kömür yardımı yapılacak
GÜNDEM İhtiyaç sahibi hanelere kömür yardımı yapılacak
Kocaeli'de yakalanan 10 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
GÜNDEM Kocaeli'de 10 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
DİYANET PERSONEL ALIMI 2023 | Diyanet İşleri Başkanlığı 4 bin 538 personel alımı başvuru nasıl yapılır, başvuru şartları ve sayfası| DİB sürekli işçi alımı başvuru ekranı
GÜNDEM Diyanet İşleri personel alımı başvuruları başladı!
EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU! 150 bin TL Faizsiz evlilik kredisi nasıl alınır, başvuru şartları nelerdir, hangi bankalar veriyor, kimler faizsiz kredi alabilir?
GÜNDEM Faizsiz evlilik kredisi veren bankalar listesi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.