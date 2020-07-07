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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika haberler... Akrabalar arasında kavga: 1 ölü, 2 yaralı!
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Son dakika haberi! Akrabalar arasında kavga: 1 ölü, 2 yaralı !

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Osmaniye
AA

Olayda, Kadir C. ile oğlu Batuhan C.'nin, akrabaları Fahri B'ye ait iş yerine gittiği ve aralarında da henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktığı öğrenildi.

AA'nın haberine göre, kavgaya dönüşen tartışmada taraflar birbirlerine kesici aletlerle saldırdı. Yaralan Fahri B, Kadir C. ve Batuhan C, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

İlçedeki bir okulda matematik öğretmeni olduğu öğrenilen yaralı Kadir C, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı. Polis kavgaya karışan Batuhan Cankurt’u ve Fahri B.’yi gözaltına aldı.

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