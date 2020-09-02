AA

Rüzgarın etkisiyle gece saatlerinde güç kazanan yangına itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu büyük bir alan kül olmaktan kurtarıldı.

AA'nın haberine göre, yangını söndürme çalışmalarına, güneşin doğuşuyla birlikte helikopterler ve tanker uçaklar da katıldı. Söndürme çalışmaları sırasında sağlık sorunları yaşayan bazı itfaiye personeli, Nallıhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri süren itfaiyecilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

"NE İTFAİYE ÇIKABİLİYOR NE HORTUM ULAŞIYOR"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, Nallıhan ilçesindeki orman yangını bölgesinde incelemeler yaptı. Beyalan Mahallesi Bürmece mevkisinde Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının koordinasyon merkezini ziyaret eden ve bölgede incelemelerde bulunan Yavaş, yaptığı açıklamada, "40'ın üzerinde tanker ve iş makinelerimizle çalışıyoruz ama coğrafya biraz rahat çalışmamıza uygun değil.

Biraz havadan takviye gerekiyor. Göllerden gelecek su lazım. Çünkü ne itfaiye çıkabiliyor ne hortum ulaşıyor. Bakalım üç gündür devam ediyor, inşallah bugün bitiririz." diye konuştu.

Yavaş, açıklamasının ardından Orman Genel Müdürlüğünün koordinasyon merkezini de ziyaret ederek, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile bilgi alışverişinde bulundu

BAKAN PAKDEMİRLİ KOORDİNE ÇALIŞMASINI YÖNETTİ

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gece saatlerinde yangın yönetim merkezinden söndürme çalışmalarını koordine etti. Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Nallıhan yangınını, Yangın Koordine Merkezimizden koordine ediyoruz. Yangını etrafı çevrilmiş durumda. En kısa sürede soğutma çalışmalarına başlayacağız" dedi.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERE SICAK YEMEK DAĞITTI

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB),Nallıhan ilçesindeki orman yangına müdahalede bulunan itfaiye ekipleri ve gönüllü vatandaşlar için yemek dağıtımına başladı.

ABB, Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Nallıhan İlçesi Beyalan Mahallesi Bürmece mevkisinde çıkan orman yangınını kontrol altına almaya çalışan itfaiye ekipleri ve gönüllü vatandaşlar için yemek çadırı kurdu.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle boşaltılan ve elektriklerin olmadığı Beyalan Mahallesi'nde, ABB'nin iştiraki olan BELPA AŞ tarafından ücretsiz yemek dağıtım hizmeti, günün her saatinde ekiplere ve gönüllü vatandaşlara verilecek.