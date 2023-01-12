DHA

Kayseri'de, ağır zihinsel engelli olarak dünyaya gelen Zühal G. (12), bir süre sonra Erzurum'a götürüldü.

ELAZIĞ'DA BAKIMEVİNDE KALDI DHA'da yer alan habere göre Zühal, Erzurum'daki bakımevi kapanınca da 2 yıl önce Elazığ'daki bakımevine nakledildi.

ZORLUKLA BESLENEBİLİYORDU Beslenme sorunu nedeniyle, kısa süre kaldığı bakımevinden özel hastaneye sevk edilen Zühal'in, midesinden PEG (Karın duvarından mideye tüp yerleştirilmesi) yöntemiyle beslenmesine devam edildi.

ANNESİ CENAZEYİ KABUL ETMEDİ İki yıldır entübe halde tedavi gören Zühal, önceki gün yaşamını yitirdi. İletişime geçilen, kızıyla aynı adı taşıyan annesi Zühal G., cenazeyi kabul etmedi.

CENAZE NAMAZINI GÖREVLİLER KILDI Bunun üzerine morgdan alınan cenaze, önceki gün, Asri Mezarlık'ta görevlilerce kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

VATANDAŞLAR CENAZEYİ SAHİPLENDİ Olayın basına yansımasının ardından dün çok sayıda Elazığlı kimsesizler mezarlığına Zühal'in kabrine gelip dualar etti.

KURAN-I KERİM OKUYUP ÇİÇEK BIRAKTILAR Lise ve üniversite öğrencileri ile El Aziz Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği üyeleri, Zühal G.´nin mezarını ziyaret ederek, Kuran-ı Kerim okudu. Edilen duaların ardından Zühal G.´nin mezarına karanfil bırakıldı.

"KARDEŞİMİZİN ÖLÜMÜ BİZİ SARSTI" Üniversite öğrencisi Selin Ergün, "Benim de ağabeyim Serebral Palsi hastası. Bu kardeşimin de aynı durumunu gördüm ve bir abla olarak buraya geldim. Bu kardeşimizin de ölümü beni sarstı ve o yüzden buraya geldim. Rabbim mekanını cennet etsin inşallah. O zaten bir melek. Mekanı cennet olsun" dedi.

"ELAZIĞ OLARAK SAHİPSİZ BIRAKMADIK" Lise öğrencisi Emirhan Temiz ise "Yetim ve kimsesiz kardeşimizin mezarını ziyarete geldik. Allah rahmet eylesin. Kuran-ı Kerim okuduk. Karanfilimizi bıraktık. Elazığ olarak sahipsiz bırakmadık. Mekanı cennet olsun" diye konuştu.

"YALNIZ BIRAKAMADIK GELDİK DUA OKUDUK" Lise öğrencilerinden Ahmet Avcı ise Elazığlılar olarak Zühal G.yi yalnız bırakmadıklarını belirterek, "Kuran-ı Kerim okuduk, karanfil bıraktık. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.