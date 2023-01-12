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Haberler Gündem 3. Sayfa İNSANLIK DERSİ! Son dakika: Annesi'nin kabul etmediği Zülal için öğrencilerden alkışlanacak hareket
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Annesi cenazeyi reddetmişti! Elazığlılar sahiplendi!

Elazığ'da öğrenciler, 2 yıldır entübe olarak tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren, annesi kabul etmeyince cenazesi mezarlık görevlilerince defnedilen 12 yaşındaki ağır zihinsel engelli Zühal G.'nin mezarını ziyaret ederek dua edip, karanfiller bıraktı. Gün boyunca Elazığlılar, annesinin cenazesine sahip çıkmadığı Zühal'ın kabrine gelip dualar etti

İNSANLIK DERSİ! Son dakika: Annesi'nin kabul etmediği Zülal için öğrencilerden alkışlanacak hareket
DHA

Kayseri'de, ağır zihinsel engelli olarak dünyaya gelen Zühal G. (12), bir süre sonra Erzurum'a götürüldü.

ELAZIĞ'DA BAKIMEVİNDE KALDI

DHA'da yer alan habere göre Zühal, Erzurum'daki bakımevi kapanınca da 2 yıl önce Elazığ'daki bakımevine nakledildi.

ZORLUKLA BESLENEBİLİYORDU

Beslenme sorunu nedeniyle, kısa süre kaldığı bakımevinden özel hastaneye sevk edilen Zühal'in, midesinden PEG (Karın duvarından mideye tüp yerleştirilmesi) yöntemiyle beslenmesine devam edildi.

ANNESİ CENAZEYİ KABUL ETMEDİ

İki yıldır entübe halde tedavi gören Zühal, önceki gün yaşamını yitirdi. İletişime geçilen, kızıyla aynı adı taşıyan annesi Zühal G., cenazeyi kabul etmedi.

CENAZE NAMAZINI GÖREVLİLER KILDI

Bunun üzerine morgdan alınan cenaze, önceki gün, Asri Mezarlık'ta görevlilerce kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

VATANDAŞLAR CENAZEYİ SAHİPLENDİ

Olayın basına yansımasının ardından dün çok sayıda Elazığlı kimsesizler mezarlığına Zühal'in kabrine gelip dualar etti.

KURAN-I KERİM OKUYUP ÇİÇEK BIRAKTILAR

Lise ve üniversite öğrencileri ile El Aziz Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği üyeleri, Zühal G.´nin mezarını ziyaret ederek, Kuran-ı Kerim okudu. Edilen duaların ardından Zühal G.´nin mezarına karanfil bırakıldı.

"KARDEŞİMİZİN ÖLÜMÜ BİZİ SARSTI"

Üniversite öğrencisi Selin Ergün, "Benim de ağabeyim Serebral Palsi hastası. Bu kardeşimin de aynı durumunu gördüm ve bir abla olarak buraya geldim. Bu kardeşimizin de ölümü beni sarstı ve o yüzden buraya geldim. Rabbim mekanını cennet etsin inşallah. O zaten bir melek. Mekanı cennet olsun" dedi.

"ELAZIĞ OLARAK SAHİPSİZ BIRAKMADIK"

Lise öğrencisi Emirhan Temiz ise "Yetim ve kimsesiz kardeşimizin mezarını ziyarete geldik. Allah rahmet eylesin. Kuran-ı Kerim okuduk. Karanfilimizi bıraktık. Elazığ olarak sahipsiz bırakmadık. Mekanı cennet olsun" diye konuştu.

"YALNIZ BIRAKAMADIK GELDİK DUA OKUDUK"

Lise öğrencilerinden Ahmet Avcı ise Elazığlılar olarak Zühal G.yi yalnız bırakmadıklarını belirterek, "Kuran-ı Kerim okuduk, karanfil bıraktık. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

"KARDEŞİMİZE SAHİP ÇIKTIK"

El Aziz Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Onur Şahin "Kimsesiz ve yetim olduğunu öğrendiğimiz kardeşimize bugün hocamız eşliğinde Kuran-ı Kerim okutup dualar ettik. Bu kardeşimize sahip çıktık. Kendisinin mekanının cennet olmasını diliyoruz. Allah rahmet eylesin diyoruz. Elazığlılar olarak her zaman kimsesiz kardeşlerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz" dedi.

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