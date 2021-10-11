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Haberler Gündem İstanbul Son dakika haberler… AVM önünde yolcu seçen taksiler trafikten men edildi
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AVM önünde yolcu seçen taksiler trafikten men edildi

Sarıyer’deki bir alışveriş merkezi önünde yolcu seçtikleri ile ilgili şikayete konu olan taksiler denetlendi. Denetim sonunda müşterilere gidecekleri yeri sorduktan sonra araçlarına kabul etmedikleri belirlenen 4 taksi sürücüsü ile araçlarına ceza kesildi

Son dakika haberler… AVM önünde yolcu seçen taksiler trafikten men edildi
İHA / HABERTURK.COM

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bir AVM önünde yolcu seçtikleri belirlenen 4 ticari taksi 10 gün süreyle trafikten men edilirken, araç şoförlerine bin 339'ar lira idari para cezası uygulandı.

Sarıyer'de bir AVM önündeki ticari taksilerin yolcu seçtiğine dair sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından ekipler harekete geçti. Sivil trafik ekipleri AVM önündeki ticari taksilerin faaliyetlerini gözlemledi. Taksi şoförlerinin araç dışında bekleyerek gelen vatandaşlara gidecekleri yeri sordukları, yolcu seçtikleri ve araca kabul etmedikleri tespit edildi.

TRAFİKTEN MEN VE PARA CEZASI

Yapılan sivil denetimde 4 ticari taksi şoförünün yolcu seçmeleri üzerine tutanak tutularak, çalışma ruhsatları askıya alınırken, araç şoförlerine bin 339'ar lira idari para cezası uygulandı.

Yolcu seçtiği tespit edilen 4 ticari taksi 10 gün süre ile trafikten men edilirken, araç şoförlerinin Ticari Araç Kullanma Belgesi de 20 gün süre ile iptal edildi.

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