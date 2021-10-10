İstanbul’un taksi sorunu artık çığırından çıktı desem hiç de abartılı bir ifade kullanmış olmam. Zira taksi şikayetleri her geçen gün çığ gibi büyüyor. Sosyal medyada, haberlerde bu meselenin olmadığı tek bir gün yok. Taksi bulamayan, kısa mesafeye binemeyen, taksicilerin kaba davranışlarına maruz kalan İstanbullular isyanda haliyle. Nasıl isyan edilmesin! İstanbul’da taksiye binebilmek artık mucizelere kalmış halde. Taksiciler eskiden sadece kısa mesafe almazlardı, şimdi turist olmayan kimseyi almıyorlar neredeyse. Önünüzden onlarca boş taksi geçiyor ve siz eliniz havada öylece kalakalıyorsunuz, hiçbiri durmuyor. Yağmur yağdığı anda zaten ortalıkta taksi filan kalmıyor.

YOLCU SEÇMENİN ADI ‘DEĞİŞİM SAATİ’ OLMUŞ

Bir de şu ‘değişim saati’ efsanesi var ki yolcu seçmenin adı ‘değişim saati’ olmuş. ‘Turist bekliyorum’ diyemeyen taksici ‘Değişim saati arabayı götürüyorum’ diyerek reddediyor yolcu almayı. Nasıl bir değişim saatiyse sabah da öğlen de akşam da aynı bahane... Pandemiyle birlikte toplu taşıma tercihinde azalma oldu malum. Bu durumda da taksi yolcularının sayısı arttı. Ama taksi bulup da binebilene ödül verilse yeri.

NİYE ARAP TURİST SEÇİYORLAR?

Taksi mevzuunda en önemli mesele, taksicilerin yolcu seçmesi kuşkusuz. Daha doğru tabirle sadece turist taşımak istemeleri. Öyle her turisti de almıyorlar. Arap turist seçiyorlar. Taksim, Nişantaşı, Eminönü’nden taksiye binebilmek mümkün değil artık. Özellikle Arap turistlerin yoğun olarak tercih ettiği bazı büyük AVM’lerin önlerinde taksiler sıralanıyor, gelin görün ki onlarcası arka arkaya taksilerin hiçbirine Arap olmayan binemiyor. Peki ama neden? Taksiciler neden Arap turist bekliyor? Bu soruyu taksi sahiplerine, taksi şoförlerine sordum ve şu yanıtları aldım...

- Arap turistlerle genellikle pazarlık yapılıyor. Taksimetre açmak yerine pazarlıkla yolcu taşındığından döviz üzerinden yüksek ücretler alınıyor.

- Arap turistler taksimetre açtırsa bile para üstü almıyor, bahşiş bırakıyor.

- Uzun mesafe gidiyorlar, birkaç yere uğrayıp taksiyi bekletiyorlar, taksici gün boyu kazanacağı parayı bir arap turist müşteriden alabiliyor.

15 GÜN TRAFİKTEN MEN

Son günlerde, taksi şikayetlerinin çok artması üzerine emniyet güçleri denetimleri artırdı. Polis, tebdili kıyafebdili kıyafet yolcu almayan, fazla para isteyen taksicilere ceza yağdırıyor. Para cezasının yanısıra 15 gün trafikten men de ediliyorlar. Bir taksinin 15 gün çalışamaması aslında ağır bir ceza. Ne var ki bu yaptırımın çözüm getirmediği aşikar...

ÇÖZÜM NE?

Peki İstanbulluyu çileden çıkaran bu mesele nasıl çözüme kavuşabilir? Bu soruyu öncelikle tabii ki İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu’ya sormak istedim. Fakat kendisine ulaşmak mümkün olmuyor nedense. Taksi sorununun nasıl çözüme kavuşacağını bizzat bu sektörün içindeki paydaşlarla konuştum. Plaka sahipleriyle, şoförlerle... Bu mesele nasıl çözülür? İBB’nin 5000 yeni taksi plakası kiralama projesi hayata geçerse çözüm olur mu? Taksi problemini nihayate kavuşturacak adım ne olmalı? İşte plaka sahipleri ve şoförlerin çözüm önerileri...

- Yeni taksi plakaları bir nebze olsun rahatlama sağlasa da nihai çözüm olmaz. Çünkü belli saatlerde taksi bulunamıyor ama belli saatlerde de taksiler boş geziyor. Taksilerin boş gezmesinin önlenmesi için tek merkezden yönetildikleri bir sistem olmalı.

- İ-taksi, İstanbul’daki yaklaşık 18 bin taksinin tamamında uygulanmalı ki tek merkezden yönetilsin taksiler. İ-taksi sadece bir aplikasyon olarak düşünülmemeli, kamera sistemi tam olarak eksiksiz tüm taksilerde çalışmalı.

- Kameranın çalışması, taksici-müşteri diyaloglarının belgelenmesi demek. Taksicinin ‘yakalayamazlar’ algısının çökmesi demek.

- Müşteri almayan, yolcuya kötü davranan taksiciyle ilgili şikayet mekanizması da gelişmeli. Vatandaş da ‘Allahından bulsun’ düşüncesi yerine her sorunda şikayetini etmeli.

- Yolcu almadığı, yolcu seçtiği için ceza kesilen taksici, 3 kez aynı hataya yaptığında bir daha toplu taşıma yapamamalı, taksi durağında çalışamamalı.