İHA

Kümeste başlayan yangının, bitişiğindeki odunluğa sıçradığı ardından alevlerin eve sirayet ettiği belirlendi. Yangında kül olan 3 evin bitişik nizamda ahşap yapı olduğu ve yangının bu nedenle çok hızlı büyüdüğü öğrenildi.

İHA'nın haberine göre, ihbar gelmeden önce ise caddede sulama çalışması yapan Bayat Belediyesi’ne ait itfaiye aracının dumanları görerek yangına müdahale ettiği bildirildi.

İlçede 4’ü çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği yangının, ilk önce Muharrem Uysal Caddesinde sokak yıkama çalışması yapan itfaiye ekipleri tarafından fark edildiğini ve saat 15.00’te müdahale edildiğini anlatan Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, şunları kaydetti:

"Yangına müdahale esnasında ekiplerimize içeride insanlar olduğu bilgisi veriliyor. Bunun üzerine itfaiye personellerimiz önce yangının çıktığı ön kapıdan içeri girmeye çalışıyor, orada alevlerin yoğun olduğunu görünce evin arka tarafından, kazma ve küreklerle açılan kısımdan içeriye giriyorlar. Eve giren personelimiz yangında hayatını kaybeden Ömer Çetin ve çocuğunu dumandan boğulmak üzereyken buluyor.

Yangında hayatlarını kaybeden Elif Meryem (4) ve Yusuf İçuz (8) kardeşler

Evden çıkarılan 3 kişi ambulansa alınarak hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybediyor. Vatandaşlar itfaiye ekiplerine içeride iki çocuğun daha olduğunu söylüyor. Bunun üzerine üç personelimiz ve bir mahalle sakininin yardımıyla yanan eve tekrar giriliyor. 4 kişi çocukları aramaya başlıyor. Odalarda, banyoda ve mutfakta arama yapıyorlar ama çocukları bulamıyorlar. En sonunda yangının ilk çıkış yeri olan ana giriş kapısıyla evin penceresinin arasında sıkışmış vaziyette 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıyorlar."

"YANGIN KÜMESTE PÜRMÜZ YAKILMASI SONUCUNDA ÇIKMIŞ"

Yangının çıkış nedeniyle ilgili de açıklamalar da bulunan Başkan Ünlü, “İtfaiye personelimiz tarafından yangınla ilgili olarak yapılan araştırmalarda ev sahibi Emine Çetin’in evin bahçe kısmında bulunan tavuk kümesinde temizlik çalışması yaparken tüpe takılan pürmüzle ateş yakması sonucu yangının çıktığı, hem çevredekilerin beyanından hem itfaiye ekiplerinin çalışmalarından anlaşıldı.

Bayat Belediyesi olarak biz yangın ihbarı almadan olaya müdahale ettik. Akabinde 5’er dakika arayla elimizde bulunan 4 itfaiye aracımızda yangın mahalline sevk ettik. Ne yazık ki yangın çıkan evin ahşap ve bitişik nizam olması, mahalle aralarının dar ve her yerden müdahale etme imkanının kısıtlı olması nedeniyle yangına müdahale edilmekte zorlanılıyor. Yanan evlerin dört bir tarafından ve diğer evlerin bulunduğu alandan yoğun şekilde müdahale ediliyor, yangının daha fazla büyümemesi ve çevre binalara sıçramaması için ekiplerimiz yangın mahallini dört taraftan çeviriyorlar" şeklinde konuştu.