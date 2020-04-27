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Bursa'da iftar öncesi faciadan dönüldü...Virajı alamayan LPG yüklü tır devrildi!

Bursa'da iftara sayılı saatler kala LPG yüklü TIR yan yattı. Araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu çıkarılırken TIR'ın patlama riskine karşı çevrede geniş çaplı güvenlik tedbiri alındı

bursa
İHA

Kaza, Bursa-İstanbul otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre LPG yüklü TIR, sürücüsü Ramazan İ.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere çarptı sonra yan yatarak durabildi.

İHA'nın haberine göre, kazada sürücü Ramazan İ. çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak ambulansla Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı. TIR'ın devrilmesi sonucu patlama riskine karşı polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik tedbiri alarak yolu araç trafiğine kapattı.

Yan yatan LPG yüklü TIR'ın boşaltılması için olay yerine iki adet LPG tankeri daha çağrıldı. Tankerdeki gaz boşaldıktan sonra çekici yardımı ile TIR'ın enkazı olay yerinden kaldırıldı. Trafik polisleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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