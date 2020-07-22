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Olay 4 gün önce Van’ın Tuşba ilçesinde yaşandı. İddiaya göre akşam saatlerinde Muhammed Karagülle, eşi F.K. ile tartışmaya başladı. Tartışma şiddete dönüşünce F.K. evi terk etmek istedi.

Meral Yıldız’ın haberine göre, Muhammed Karagülle, daha sonra kadını defalarca bıçakladı. Ambulansla hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alındı. Hastanede ameliyata alınan F.K.’nin durumunun polise bildirilmesinin ardından Muhammed Karagülle polis tarafından gözaltına alındı.

AİLESİNE 2 GÜN SONRA KOMŞULARI HABER VERMİŞ

Hastaneye kaldırılan F.K.’nin babası Nadir Alağız, “Kızım yıllarca kocası tarafından şiddet gördü. Kaç kere gidip kızımı almak istedim ama damadımın ailesi her defasında izin vermedi. 'Biz senin kızına sahip çıkarız' dediler. Ama sahip çıkmadılar kızıma. Ölüme terk ettiler kızımı. Bu olayın sorumluları sadece kocası değil.

En başta kayınvalide, kayınpeder ve çocukları geliyor. Onlar oğullarını kışkırtıp kızımın üzerine saldılar. Olay akşamı torunumu dövmüş evden biri, kızım da karşı çıkmış bu duruma. Sonra sen misin böyle konuşan deyip kızımı öldürmeye kalkışmışlar. Kızımı 5 defa bıçaklamış. Bu nasıl bir insanlıktır? Bize haber vermediler. Kızım 2 gün hastanede yatmış, ameliyatlar geçirmiş ama bizi arayan soran olmamış. Komşu 2 gün sonra arayıp 'kızınız hastaneye kaldırıldı' diye haber verdi" diye konuştu.

"AMBULANSI ARAYIP 'İNTİHAR ETTİ' DEMİŞ"

Alağız, kızının yıllardır şiddet gördüğünü ancak çocukları için sustuğunu ifade ederek, “Kızım çocukları için sustu yıllarca. Ama yine de durmadılar. Kızımı öldürmeye kalkıştı o cani. Olay olduğu gece önce bıçaklamış sonra ölmesini beklemiş kızımın. Yaklaşık 2 saat sonra ambulansı aramış. Üstelik intihar etti diye bildirmişler. Ben bu yaşıma kadar böyle canilik görmedim. Benim kızım sahipsiz değil. Ben sonuna kadar onun yanında olacağım. Savcılığa gidip şikayetçi de oldum. Uzaklaştırma kararı çıkarılsın. Aileme, kızıma 100 metreden fazla yaklaşmasınlar" dedi.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Van Yaka-Koop kadın kooperatifi olayın takipçisi olmak için hastaneye giderek aile ile görüştü. Kooperatif gönüllüsü Gülmay Gümüşhan, aile ile yaptığı görüşmede çocuklarının alınması ve uzaklaştırma kararının çıkarılması için çalışacaklarını söyledi. Ayrıca kooperatif olarak olayın takipçisi olacaklarını belirtti. Van Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü de olayın takipçisi olacaklarını kaydetti.