Fındık bahçesinden traktörle geçen ağabeyini öldürdü! Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 59 yaşındaki Sezgin Kaplan, kendisine ait fındık bahçesinden traktörle geçtiği için tartıştığı ağabeyi 63 yaşındaki Hasan Kaplan'ı tabancayla öldürdü. Sezgin Kaplan'ın tabancanın kabzası ile başına vurduğu yeğeni 43 yaşındaki K.K. ise yaralandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki olay, dün saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Tepeköy'de meydana geldi. Fındıkçılıkla uğraşan Sezgin Kaplan (59), iddiaya göre kendisine ait fındık bahçesinden traktörle geçmeye çalışan ağabeyi Hasan Kaplan'la (63) tartıştı.

AĞABEYİNE ATEŞ AÇTI

DHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesiyle Sezgin Kaplan, ağabeyine tabanca ile ateş açtı, kabzasıyla da yeğeni K.K.'nın başına vurdu.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Baba- oğul olayda yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan Kaplan, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

KATİL ZANLISI KARDEŞ YAKALANDI

K.K.'nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri, cinayeti işledikten sonra kaçan Sezgin Kaplan'ı olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.