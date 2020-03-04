DHA

İzmir Adliyesi protokol girişinde, son 1 yılda güvenlik görevlileri tarafından yapılan aramalarda ele geçirilen suç aletleri sergilendi.

Giriş noktalarındaki X-Ray cihazlarıyla tespit edilen suç aletleri arasında 7 adet pala, 25 özel bıçak, 1 metal boru, 1 tahta balyoz, 2 orak, 134 makas, 9 keski, 32 falçata, 2 çok amaçlı bıçak, 35 bıçak, 4 şiş tornavida, 15 mezura, 150'den fazla neşter, 193 bıçak, 61 rozet, 75'ten fazla törpü, 6 biber gazı, 2 muşta, 15 kurşun ve 1 suikast silahı yer aldı.

Sergiyi gezen İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, "Aralarında husumet bulunan birçok kimse burada karşılaşıyor. Biz bu hizmeti en güvenilir halde sunmaya çalışmak zorundayız. Herhangi bir meslektaşı, vatandaşı, avukat camiasını rahatsız etmek, hizmet aldıkları ya da verdikleri işi engellemek veya zorlaştırmak için değil bu. Bir şey olduktan sonra alınacak tedbirin hiçbir anlamı yok. Önemli olan bizim bunları önleyebilmemiz. Önleyebilme kapasitemizi güçlendirmeye çalışıyoruz" dedi.