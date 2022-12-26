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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler | Hasta yakını erkek hemşireyi darp edip burnunu kırmıştı... Sıcak gelişme!
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Erkek hemşireyi feci biçimde darp etmişti! Sıcak gelişme!

Sağlık personeline yönelik şiddet bitmiyor. İstanbul Sancaktepe'de dün, acil serviste görevli hemşireyi darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Y.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi

Son dakika haberler | Hasta yakını erkek hemşireyi darp edip burnunu kırmıştı... Sıcak gelişme!
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AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde görevli hemşire İbrahim Uğurlu'nun (26) yaralanmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin çalışma başlattı.

HASTA YAKINI YUMRUKLA SALDIRDI

AA'da yer alan habere göre yapılan incelemede, hasta yakını olarak hastanede bulunan Y.S. ile hemşire arasında tartışma çıktığı, kavgaya dönüşen olayda şüphelinin Uğurlu'ya yumruk attığı ortaya çıktı.

HEMŞİRENİN BURNUNU KIRDI

Hemşire Uğurlu'nun burnunda kırık oluştuğu belirlenirken, şüpheli Y.S. ekiplerce gözaltına alındı.

ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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