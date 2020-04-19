İHA

Kentte yaşanan olayda, bahçede çalışan İbrahim Y.’nin (28) yanına bir arkadaşı otomobille geldi. İddiaya göre, arkadaşı bahçeden ayrıldıktan sonra İbrahim Y.’nin bahçe komşusu Mehmet E. (60) İbrahim Y.’nin yanına gelerek arkadaşı otomobille geçerken 1 zeytin fidanını ezdiğini söyleyerek tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet E, olay yerine yeğenleri Sinan E. Ahmet E. Muhammet E. ve Gökhan Ç’yi çağırdı. Olay yerine gelenler amcaları ile tartışan İbrahim Y.’yi taşla ve sopalarla darp etmeye başladı. Kanlar içinde yerde kalan İbrahim Y. durumu polise bildirdi. İhbar üzerine kavgaya müdahale için gelen polis ekibi Gökhan Ç’yi gözaltına alarak polis aracına bindirdi. Bunun üzerine Gökhan Ç’yi polis aracından indirmek isteyen Sinan E. Ahmet E. ve Muhammet E. polislere saldırdı. Aldığı darbelerle polis memuru Ahmet D.’nin burnu kırıldı.

Olay yerine gelen takviye polis ekiplerine de saldıran 3 kişi, 2 polis memurunu daha darp etti. Havaya ateş edilerek ve biber gazı kullanılarak güçlükle gözaltına alınan Sinan E, Ahmet E. ve Muhammet E. götürüldükleri Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Şahısların adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Burnu kırılan polis memuru ile darp edilen 2 polis memuru ve yine olayda darp edilen İbrahim Y. şahıslardan şikayetçi oldu. Serbest bırakılan 3 kişiye korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymadıkları için idari para cezası uygulandı.