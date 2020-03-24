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Olay geçen yıl 5 Eylül'de Konya'nın Selçuklu ilçesinde meydana geldi. 3 çocuk annesi 47 yaşındaki Fadik Sağdıç, 53 yaşındaki eşi Veysel Sağdıç’ı uyurken başına defalarca keserle vurarak öldürdü.

Zafer Samancı'nın haberine göre, olayın ardından tutuklanan Fadik Sağdıç, ifadesinde eşinin 28 yıldır kıskançlık ve iftiraları ile kendisine fiziki ve psikolojik eziyet ettiğini belirterek "Başka erkeklerle birlikte olduğumu söyleyip beni iffetsizlikle suçlardı. Çok üzgünüm böyle olmasını istemezdim" dedi.

Önceki duruşmada esas hakkında mütalaasını veren duruşma savcısı, Fadik Sağdıç'ın "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında son sözü sorulan Sağdıç "Olayın bu hale gelmesinden çok üzgünüm. Bir katil olduğum gerçeği daha da üzücü, elbette pişmanım. Ama benim 28 yılda çektiğim ıstırap, acı ve eziyet anlatılmaz. Rabbim kimseye yaşatmasın. Ben 3 çocuğunun babası olan eşi tarafından sürekli iffetsizlikle suçlanan, dövülen, hakaret işiten, tecavüze uğrayan bir kadınım. Son 15 günde bu anlattıklarım daha da artmıştı. Olay gününü hatırlamak bile istemiyorum. Bir anlık öfke ile her şey oldu bitti. Gözümü kapadığımda ona keserle vuruyordum. Sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda herşey bitmişti. Kendim bile inanamadım. Pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti Fadik Sağdıç’a "haksız tahrik altında eşini kasten öldürmek" suçundan 15 yıl hapis cezası verdi.