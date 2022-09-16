Şehit olmadan 1 saat önce babasını aramış!

Gözyaşlarını tutmakta güçlük çeken ve taziyeleri kabul eden Kesti, "Çocuğum beni o akşam 21.30 gibi aradı. Baba, `yarım saat sonra helikoptere bineceğiz, malzemeleri yükledik. Senden bir ricam var ama üzülme´ dedi bana.

Ben de oğlum 'hayırdır' dedim. Bana `babalık haklarını helal edeceksin´ dedi. Ne demek oğlum dedim, benim ağlatıyorsun dedim. Öyle şeyler konuşma üzülüyorum dedim. `Olsun, ben seni bir arayayım´ dedi. Ben de sana olan haklarım gani gani helal olsun dedim. Ayaklarına taş değmesin dedim.

"BÜTÜN ARKADAŞLARINI ARAMIŞ"

Böyle beni üzüntüye koydu, oğlumun sesini duyunca ağladım. Ertesi sabah saat 09.00 gibi şehit haberini aldık. O akşam zaten bütün arkadaşlarını aramış. Ben bunları sonradan öğrendim. Hâlâ daha üzüntüdeyim. Gelecek diye bekliyorum çocuğum ama gelmiyor. Allah adamı evlat acısıyla sınamasın. Bu çok zor. Vatanımız, milletimiz, devletimiz sağ olsun. Bu vatan bizim için, hepimiz için" dedi.

"VATANIMIZ İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

Vatan için mücadele edeceklerini ifade eden Yılmaz Kesti, "Şehitlerimizin Allah mekânını cennet etsin. Biz de bir şehit babası olarak çok üzülüyoruz. Vatanımız sağ olsun. Dedelerimiz, vatanımızı çıplak ayaklarla aldı. Biz de tabi ki vatanımız için mücadele edeceğiz. Allah onlardan razı olsun. Şehadet şerbetini içti oğlum" diye konuştu.