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HaberlerGündemSon dakika haberler... Sultangazi'de fırıncılar kavga etti: 1 yaralı!
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Sultangazi'de fırıncılar kavga etti: 1 yaralı!

İstanbul Sultangazi'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde olan vatandaşlara ekmek ulaştırmak isteyen fırıncılar, sokakta birbirine girdi. Kavgada 1 kişi hafif şekilde yaralandı

istanbul
DHA

Edinilen bilgilere göre, bir fırında çalışan 2 kişi sokak aralarında dolaşarak ekmek satışı yaptı. İddiaya göre, ilçedeki bir sokağa geldiklerinde yakınlarda bulunan başka bir fırının çalışanları 2 kişiye, "Burada satış yapamazsınız" dedikten sonra saldırmaya başladı.

DHA'nın haberine göre, tekme ve yumruklarla 2 kişiye saldıran fırıncılar, daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Kavgada darp edilen fırıncılardan 1'i vücuduna aldığı darbeler sonucu hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

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