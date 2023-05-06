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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Tam 15 gün oldu... 15 yaşındaki Özge Kocasoy'dan haber yok!
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Tam 15 gün oldu... Özge'den haber yok!

Zonguldak'ta, babası ve dedesiyle yaşayan 15 yaşındaki Özge Kocasoy, 15 gün önce, gezmek için evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Dedesi Yılmaz Kocasoy, eski dünürü A.D.'nin başka bir torunuyla evlendirmek için Özge'yi kaçırdığını iddia ederek, polise başvurdu. Özge Kocasoy bulunamazken, Yılmaz Kocasoy, "Kızımızı almak istiyoruz. 15 yaşında daha. Bana para teklif ediyorlar" dedi

Son dakika haberler: Tam 15 gün oldu... 15 yaşındaki Özge Kocasoy'dan haber yok!
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DHA

Zonguldak'ta olay, 22 Nisan'da Kozlu ilçesindeki lunaparkta meydana geldi. İstanbul'dan Ramazan Bayramı ziyaretine gelen kuzeni H.D. ve birkaç arkadaşıyla gezmek için evden çıkan Özge Kocasoy (15), geri dönmedi.

"ANNEANNESİ KAÇIRDI" İDDİASI

DHA'da yer alan habere göre Yılmaz Kocasoy, torunu Özge'nin, İstanbul'un Kaynarca ilçesi Kavakpınar Mahallesi'nde yaşayan anneannesi ve H.D.'nin de babaannesi olan A.D.'nin evine götürüldüğünü iddia etti.

POLİS ARAŞTIRDI AMA BULAMADI

Yılmaz Kocasoy, aynı zamanda akrabası da olan eski dünürü A.D.'nin torunu Özge'yi, diğer torunu H.D. ile evlendirmek için kaçırdığını belirterek polise başvurdu. Polisin çalışmasında Özge Kocasoy bulunamadı.

"KIZ BİZDE YOK' DEYİP İNKÂR ETTİLER"

Yılmaz Kocasoy, telefonla görüştüğü A.D.'nin, Özge´nin yanlarında olduğunu söylediğini belirterek, "Bayramın 2'nci günü, bunlar benim diğer torunum H.D. ile 3-5 arkadaş gezmeye gidiyorlar. Tabi anlaşmalıymış. İstanbul'dan telefon açıyor torununa A.D., 'Sen bu kızı arabayla getir Kozlu'ya. Ben buradan araba gönderiyorum. Arabaya atıp getireceğiz' demiş. Bir duyduk, kaçmışlar. Telefon ettik öbür tarafa. 'Kız bizde yok' deyip de inkar ettiler.

"SİZE TESLİM EDECEĞİZ' DEDİLER"

Sonra zora gelince, 'Tamam gelin. Anlaşalım. Kız bizde' dediler. Buradan gittik oraya. Gittikten sonra 'tamam' dedik. Biz tabi karakola ifade verdik. Kayıp ihbarında bulunduk. İstanbul'a gittik. Kızı, 'Size teslim edeceğiz' dediler. Oraya gidince de hepsi de üstümüze saldırdı. Kızın Çayırova'da olduğunu söylediler bize. Bizi oraya getirip orada bizi dövdürecekler, bizi kaybedeceklerdi" dedi.

"BAŞLIK PARASI TEKLİF EDİYORLAR"

İstanbul'da da kayıp ihbarında bulunduklarını, ancak polisin Özge'yi bulamadığını belirten Yılmaz Kocasoy, A.D.'nin 'başlık parası' teklif edip anlaşmaya çalıştığını öne sürerek, "15 gündür kızımızla ne yapar ne eder? Ne telefon ne bir şey, haber alamıyoruz. Kızımızın bulunmasını istiyoruz. Kızımızı almak istiyoruz. 15 yaşında daha.

"ÇOCUK DAHA NASIL EVLENDİREYİM"

Bana bunlar para teklif ediyorlar. O kızın ben neyini kocaya vereyim küçük yaşta. Çocuk da ufak zaten. Evlendirmek istiyorlar. 'Gelin anlaşalım' diyorlar. Buradan, anlaşma programına gittik yalandan. Kızımızı da sakladılar. Konuşamıyoruz kızla, bir haber alamıyoruz 15 günden beri. Ne yaptı? O dedesiz durmaz. O bensiz durmaz, benim kızım. Ben büyüttüm onu. Annesi babası değil, ben büyüttüm onu. Kesinlikle bensiz durmaz" diye konuştu.

"HERKES SENİ ÖZLEDİ"

Özge'nin kardeşi M.K. (13), ablasına seslenerek, "Herkes ağlıyor, ben de üzülüyorum. İçime atıyorum hep, ağlayamıyorum. Arasın bizi. Bizimkiler hep ağlıyor, herkes perişan. Çok özledik. Abla geri dön artık. Herkes seni özledi" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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