AA

İzmir'de 37 milyon 190 bin adet kaçak sigara kağıdı ele geçirildi. Aliağa Limanı'nda Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonla filtreli sigara kağıdında bugüne kadar en yüksek miktarda yakalamanın gerçekleştiği belirtildi

Sigara kaçakçılığına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Aliağa Gümrük Müdürlüğünde tescil edilen bir beyanname, bakanlığın bilgi sisteminde riskli olarak değerlendirildi. Birleşik Arap Emirlikleri'nden gönderildiği ve "krepe edilmiş kağıt cinsi eşya" içerdiği beyan edilen 4 konteynerde İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince tütün dedektör köpeği "Gizmo"nun da yardımıyla yapılan aramada toplam 37 milyon 190 bin adet filtreli sigara kağıdı tespit edildi.

"Makaron" olarak da tabir edilen sigara kağıtlarının piyasa değerinin ise yaklaşık 6 milyon 750 bin lira olduğu belirtildi. Operasyonun, bugüne kadar tek seferde gerçekleştirilen en yüksek miktarda makaron yakalaması olduğu bildirildi. Ekiplerin konuyla ilgili 4 kişiyi yakaladığı, adli soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

VAN'DA 4 BİN 400 KAÇAK SİGARA

Van'ın Çaldıran ilçesi İran sınırında ise, 4 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı ile Hudut Karakol Komutanlığı ekipleri, ilçenin Kaşim Mahallesi'ne İran sınırından kaçak sigara getirileceği istihbaratı üzerine harekete geçti. Mahalleye düzenlenen operasyonda, İran sınırından atlarla yurda sokulan 4 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.