AA

Suriye uyruklu "Abu Taki Alshamy" kod adlı Y.A.A. (50) ile oğlu K.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AA'nın haberine göre, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak Bursa'ya getirilen Y.A.A'nın eşi B.A. ve diğer oğlu V.E'nin ise sınır dışı edileceği öğrenildi.

İNFAZ VİDEOLARI ORTAYA ÇIKMIŞ!

Bursa, İzmir ve Kocaeli Emniyet Müdürlükleri ekipleri, Suriye'nin Deyrizor kentine bağlı El-Meyadin ve El-Bukemal bölgelerinde DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi olarak faaliyet gösteren Y.A.A'nın İnegöl ilçesinde saklandığı bilgisine ulaşmıştı.

Harekete geçen ekipler, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla özel harekat ekiplerinin desteğiyle 17 Şubat'ta operasyon düzenlemiş, terör örgütü DEAŞ'ın propaganda amaçlı infaz videolarında yer alan Y.A.A, ilçede bir inşaatta yakalanmıştı. Polisin aynı ilçede 18 Şubat'ta gerçekleştirdiği operasyonda da Y.A.A'nın, terör örgütünde sözde istihbaratçı olarak faaliyet gösteren oğlu K.E. gözaltına alınmıştı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda ise Y.A.A'nın eşi B.A. ve diğer oğlu V.E. yakalanıp Bursa'ya getirilmişti.