Bu kez iki kardeş arasında kavga çıktı. Kavga sırasında T.C.S., mutfaktan aldığı bıçakla ağabeyini yaraladı.

"AĞABEYİM, ANNEMİ DÖVDÜ"

Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan T.C.S.'nin ifadesinde, "Ağabeyim uyuşturucu bağımlısı ve çok fazla suç kaydı var. Annemi dövdü. Ben de araya girerek ayırmak istedim beni de itti.