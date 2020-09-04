AB Konseyi Başkanı Michel'den Doğu Akdeniz açıklaması!

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Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, basın mensuplarına Doğu Akdeniz gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, "Doğu Akdeniz'de gerilimi azaltmak için çok taraflı konferans teklifinde bulunduk. Eylül ayındaki AB Zirvesi'nde Türkiye hakkında ödül veya ceza kararı alınacak" ifadelerini kullandı.

Daha önce AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Doğu Akdeniz ve Türkiye konularının 24-25 Eylül'deki AB Zirvesi'nde ele alınabileceğini söylemişti.

Zirveye ev sahipliği yapacak Michel, Doğu Akdeniz'de gerilimi azaltmak için çağrıda bulunduklarını belirterek, "Türkiye ile ilişkileri düzeltmek için hangi araçların kullanılabileceğini belirleyeceğiz. Eylül ayındaki AB Zirvesi'nde Türkiye hakkında ödül veya ceza kararı alınacak" değerlendirmesinde bulundu.

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