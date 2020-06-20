Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında; Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve istihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ve çatışma bölgelerine gidip geldikleri tespit edilen 26 şüphelinin yakalanması için soruşturma başlatıldı.

FİRARİ 2 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Ankara Terörle Mücadele ve Özel Harekat Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Nefes kesen operasyonlar sonucunda; 4 Türk vatandaşının yanı sıra 18 Irak ve 2 Suriye uyruklu toplam 24 şüpheli yakalandı. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edildiği kaydedildi.