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Haberler Gündem Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram namazı sonrası açıklama... "Mitinglere ağırlık vereceğiz!"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram namazı sonrası açıklama... "Mitinglere ağırlık vereceğiz!"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde bayram namazını kıldı. Bayram namazının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışlardan çok seçim mitinglerine ağırlık vereceğini söyledi. İşte Erdoğan'ın açıklamaları...

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram namazı sonrası açıklama...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazı çıkışı yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:

"Dün akşam söylenmesi gereken ne varsa Karadeniz doğal gazıyla ilgili söyledik. Öncelikle bir ay ardından da bir yıl olmak üzere ücretsiz şekilde Karadeniz gazını milletimizle buluşturacağız. Ülke genelinde Enerji Bakanlığı doğal gazın girmediği il ilçe bırakmayacak. Şu an itibarıyla da bir taraftan sismik araştırmalar, sondaj çalışmaları devam ediyor. Bu rezervi artırmak, üretimi artırma noktasında.

"SEÇİM MİTİNGLERİNE YÖNELECEĞİM"

Yarın Nurdağı'nda olacağım, oradan Gaziantep'e geçeceğim. Fırsat bulursam Hatay'a da uğrayacağım. Açılışlardan çok mitinglere yöneleceğim. İstanbul ilçeleriyle, Ankara ilçeleriyle çalışmaları devam ettirirken şehir mitinglerini Artvin, Rize, Trabzon, Ordu, Samsun devam ettireceğiz. Planlamalar yapılıyor, bu istikamette çalışmalara devam edeceğim. Gidilmemiş il bırakmak istemiyorum. Kabine üyesi arkadaşlarımız yoğun şekilde çalışıyor. Bu şekilde kalan süreyi dolduracağız. Bütün hedefimiz 14 Mayıs'ı başarılı şekilde tamamlamak.

"TOGG'DAN MEMNUN KALACAKLAR"

Teslimat tırlarımız yollarda. İlham Aliyev'e, Mirzayev'e Togg gönderdik. Diğer liderlerle de bu şekilde paylaşacağız. Togg'un ulusal değil uluslararası marka olduğunu dünya görecek. Lider dostlar kardeşler çok memnunlar. Ülkemde Togg'u tercih edenler memnun kalacaklar.

"SALDIRIYI RANTA DÖNÜŞTÜRÜYORLAR"

(AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığına saldırı) Şu anda ben tabi bazı parti başkanlarının yaptığı şekilde değerlendirmeye girecek değilim. Rant beklentisi içinde de değilim. Terörist teröristliğini eşkıya eşkıyalığını her zaman yapacaktır. Terör bölgelerinde AK Parti olarak çok yaşadık, şehitler de verdik.

Bunlardan bihaber olan bazı parti başkanları kendilerine İstanbul'da saldırı olunca bunu ranta dönüştürme içine girdiler. Biz tüm tedbirlerimizle siyasette bu işlere yabancı değiliz, ilk defa olan şeyler de değil. İçişleri, Emniyet bu eşkıyayı anında yakaladılar. Gereken şeyler de yargıda yapılıyor."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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