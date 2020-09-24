Son dakika haberleri! İngiltere ve Fransa'da salgının başından bu yana rekor vaka sayısı kaydedildi

AA

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı, son 24 saatte 16 bin 96 ile salgının başında bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 52 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 31 bin 511'e ulaştı.

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 16 bin 96 artışla 497 bin 237'ye yükseldi. Bu rakam, salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Hastanelerde 1048'i yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 31 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı ise 431 artışla 94 bin 413'e yükseldi. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 6,5'e çıktı.

Ülkede yoğun bakımdaki hasta sayısında yaşanan artışla salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor.

Diğer yandan, Paris Hastaneler Grubundan yapılan açıklamada, başkentte bu hafta sonundan itibaren ameliyatların yüzde 20'sinin erteleneceği belirtildi.

Fransa'da son olarak 19 Eylül'de 13 bin 498 vakayla salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmıştı.

İNGİLTERE'DE REKOR VAKA SAYISI

İngiltere'de son 24 saatte 6 bin 634 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle salgının başından bu yana görülen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun verilerine göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 40 artarak 41 bin 902'ye ulaştı.

Son 24 saatte 6 bin 634 yeni vaka tespit edildi. Bu, salgının başından bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısı oldu. Ülkede 1 Mayıs'ta 6 bin 201 vaka sayısı açıklanmıştı. Toplam vaka sayısı ise 416 bin 363'e yükseldi.

GÜNLÜK 50 BİN VAKADAN KORKULUYOR

Avrupa'da Kovid-19'dan en çok ölümün olduğu İngiltere'de vaka sayısı ağustostan itibaren yükselişe geçmişti.

İngiltere'de hükümetin bilim danışmanı Patrick Vallance, 20 Eylül'de yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarının her hafta 2 kat arttığına dikkati çekerek, bu şekilde devam etmesi durumunda ekim ayı ortalarında günlük 50 bin vakanın görülebileceği uyarısında bulunmuştu.

YENİ TEDBİRLER

Başbakan Boris Johnson'ın dün açıkladığı, yarından itibaren geçerli olacak yeni önlemler kapsamında tüm bar ve restoranlar sadece masalara hizmet verecek ve saat 22.00'de kapanacak. Perakende mağazaları ve taksiler ile konaklama sektöründeki mekanlarda da maske takmak zorunlu olacak. 28 Eylül'den itibaren düğün törenlerine katılacak kişi sayısı 30'dan 15'e düşürülecek.

Ülkede artan vakalar karşısında 14 Eylül'den itibaren 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı. Yeni düzenlemeyle bu yasak spor salonlarındaki takım sporları için de geçerli olacak. Stadyumların 1 Ekim'de kısmen açılmasına ilişkin plan da rafa kaldırıldı.

Yeni önlemler kapsamında ayrıca, maske takmama veya 6 kişi kuralına uymamanın cezası 2 katı artırılarak 200 sterline çıkarıldı. Hükümet, bu konuda askerden destek alma seçeneğini de masada tutuyor.

Başbakan Johnson, bu kısıtlamaların 6 ay süreyle geçerli olabileceğini söylemişti.