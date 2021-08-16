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Haberler Gündem Son dakika haberleri! Sel felaketzedelerinin faturalarına 3 ay erteleme
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Sel felaketzedelerinin faturalarına 3 ay erteleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: “Selin ve afetin etkilerini en aza indirmek amacıyla afetten etkilenen vatandaşlarımızın faturalarının ödeme süresini 3 ay süreyle erteliyoruz.” dedi

Son dakika haberleri! Sel felaketzedelerinin faturalarına 3 ay erteleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sinop'un Ayancık ilçesinde kurulan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterindeki Hafif Alaşımlı Sabit Köprü'de (HASK), inceleme yaptı.

Bölgede şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta yaşanan sel, ilçenin iki yakasını birbirine bağlayan Ayancık Deresi üzerinde kurulu iki köprünün yıkılmasına, bir köprünün de zarar görmesine neden oldu.Sel felaketinin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yürütülen çalışmalarla kapanan kara yolu bağlantıları tekrar açıldı.

Ardından ilçenin iki yakasını yeniden birbirine bağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının talebi üzerine ilçeye getirilen TSK'ya ait seyyar köprü kuruldu.Bakan Dönmez, köprünün kurulduğu alana gelerek yetkililerden bilgi aldı. Dönmez'e, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş de eşlik etti.

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