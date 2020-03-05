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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye’nin İdlib kentinde başlattığı Bahar Kalkanı Harekâtında rejim unsurlarının hain saldırısı sonucu 2 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı. Şehit askerlerden Piyade Uzman Onbaşı Ragip Soylu Coşkun’nun naaşı uçakla memleketi Elazığ’a getirildi.

Şehit Coşkun için Mevlana Camiinde öğlen namazına mükeakip tören düzenlendi.

Mustafa Uc'un haberine göre, şehidin Türk Bayrağına sarılı naaşı, meslektaşlarının omuzlarında taşınarak katafalka konuldu. Törende şehitler için dua okundu. Elazığ İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya tarafından dua edilmesi ve cenaze namazı kıldırılmasının ardından Şehit Uzman Onbaşı Ragip Soylu Coşkun'un naaşı Baskil İlçesine bağlı Karaali Köyünde aile mezarlığında defnedildi.

Törene Vali Çetin Oktay Kaldırım, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Belediye Başkanı Şahin Şerifogulları, milletvekilleri Metin Bulut, Zülfü Demirbağ, Zülfü Tolga Ağar, Gürsel Erol, emniyet ve askeri personel, şehidin babası, kardeşleri, yakınları ve binlerce vatandaş katıldı.

"ŞEHİT OLMAK İÇİME DOĞUYOR"

Şehit Uzman Onbaşı Ragip Soylu Coşkun’un göreve gitmeden önce amcasıyla yaptığı konuşma duygulandırdı. Videoya çekilen konuşmada Coşkun, "Şehit olmak içime doğuyor. Her şeyin hayırlısı. Ben vatan, millet, bayrak, devlet için bu mesleği seçtim. Yoksa herkes bu mesleği yapar. Kimisi para için yapıyor. Kimisi zevkine yapıyor. Kimisi de gerçekten canı gönülden, kalpten yapıyor bu işi. Ben de onlardanım Allah'a şükür. Allah hakkımda hayırlısını versin. Şehitlik güzel bir mertebe. İnşallah ulaşırım" dedi.



Mezrasında yaşayan Çoşkun ailesinin 8 çocuğunun en küçüğü olan Şehit Uzman Onbaşı Ragip Soylu, 26 yaşında ve bekardı.