Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemSon dakika haberler...Terk edilen sevgiliden akılalmaz ihbar!
ABONE OL

Sevgilisi terk edince hediye ettiği telefon için çalıntı i̇hbarı yaptı!

Trabzon’da bir kişi, kendisini terk eden sevgilisinin hediye ettiği telefonu vermemesi üzerine "telefonum çalındı" diye ihbarda bulundu. Yapılan araştırmada telefonun çalınmadığı ortaya çıkınca genç hakkında "suç uydurmak"tan dava açıldı. Verilen hapis cezası 5 yıl süreyle ertelendi

trabzon
HABERTURK.COM

 

Trabzon'da yaşayan Ö.Y., sevgilisi B.Ö.’ye cep telefonu hediye etti. Bir süre sonra B.Ö. adlı genç kız, Ö.Y.’yi terk etti. Terk edilen Ö.Y., eski sevgilisinden hediye ettiği cep telefonunu geri istedi.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, genç kız telefonu vermeyince, Ö.Y. polise giderek, satın aldığı cep telefonunun çalındığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Polisin yaptığı araştırmada cep telefonunu Ş.A. adlı kişinin kullandığını belirlendi. İfadesi alınan Ş.A., telefonu satın aldığı adresi verdi. Mağazaya giden polis, telefonu B.Ö.’nün sattığını belirledi.

SUÇ UYDURMAKTAN HAPİS CEZASI İSTENDİ

Yapılan soruşturma sonucunda Ö.Y.’nin yalan beyanda bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine savcılık Ö.Y. hakkında suç uydurduğu iddiasıyla dava açtı.

Asliye ceza mahkemesinde 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Ö.Y. suç işleme kastının olmadığını söyledi. Mahkeme Ö.Y.'yi önce bir ay hapis cezasına çarptırdı, ardından iyi halden cezayı 25 güne indirildi. Mahkeme cezayı 5 yıl süreyle erteledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberler...Aşiret lideri, husumetlileri barıştırmak isterken öldürüldü!
GÜNDEMAşiret lideri, iki aileyi barıştırırken öldürüldü!
Son dakika haberler...İki kez yaralamadan sonra öldürmeden ceza aldı!
GÜNDEMYaraladığı şahıs ölünce karar da değişti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Son dakika haberler... Şanlıurfa'da kahreden kaza!
GÜNDEM8 Mart'ta kahreden kaza: 2 ölü, 2 yaralı!
Son dakika haberler...Diyarbakır'daki HDP eylemimden iki güzel haber daha!
GÜNDEMHDP eyleminden iki güzel haber daha!
Son dakika haberler... GFB'li tribün liderinin ölümünde 3 gözaltı!
GÜNDEMGFB'li tribün liderinin ölümünde 3 gözaltı!
Son dakika haberler... Hataylı döner ustası Arapça küfürü anlayınca!
GÜNDEMHataylı döner ustası Arapça küfürü anlayınca!
Siyah flamingo yeniden Türkiye'de
GÜNDEMTürkiye'ye ikinci gelişi!
Son dakika haber! İstanbul'un raylı sistemlerinde "8 Mart" düzenlemesi
GÜNDEMİstanbul metrosuna '8 Mart' ayarı!
Son dakika haberler...Yargıtay 16. Ceza Dairesinden FETÖ üyeliği kriterleri!
GÜNDEMYargıtay'dan çok çarpıcı FETÖ üyeliği kriterleri!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X