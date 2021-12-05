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Haberler Gündem Son dakika: Hafta sonu İSKİ İstanbul su kesintisi duyuruları ne?
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Son dakika: Hafta sonu İstanbul su kesintisi duyuruları ne? İSKİ'den su kesintisi açıklaması

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, 5 Aralık Pazar günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul planlı su kesintileri ve İstanbul barajlarının doluluk oranı İstanbulluların gündeminden düşmüyor. Hafta sonu İstanbul su kesintisi duyuruları ne? İSKİ'den son dakika su kesintisi açıklaması

Son dakika: Hafta sonu İSKİ İstanbul su kesintisi duyuruları ne?

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında hafta sonu meydana gelecek su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. 5 Aralık 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 5 Aralık 2021 İSKİ su kesintisi

5 ARALIK İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Selimiye Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 05.12.2021 11:50
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.12.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI 5 ARALIK

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