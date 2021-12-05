İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında hafta sonu meydana gelecek su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. 5 Aralık 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 5 Aralık 2021 İSKİ su kesintisi
5 ARALIK İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Üsküdar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Selimiye Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|05.12.2021 11:50
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.12.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI 5 ARALIK
— İSKİ Genel Müdürlüğü (@iskignmudurlugu) December 5, 2021
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