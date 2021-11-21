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Son dakika: Hafta sonu İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ne? 21 Kasım İSKİ su kesintileri

İstanbul'da yaşayan vatandaşların ilgiyle takip ettiği İstanbul su kesintisi duyuruları belli oldu. Hafta sonu İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler vatandaşlarla paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan duyuruya göre İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ne, sular ne zaman gelecek? İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları

Son dakika: Hafta sonu İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ne? 21 Kasım İSKİ su kesintileri

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. 21 Kasım 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 21 Kasım 2021 İSKİ su kesintisi

21 KASIM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Seyrantepe Mah,Yahya Kemal Mah,Çağlayan Mah,Hamidiye Mah,Hürriyet Mah,Merkez Mah
Arıza Sebebi : 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Kağıthane-Cendere Caddesi 1000 Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 20.11.2021 21:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.11.2021 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Huzur Mah,Ayazağa Mah
Arıza Sebebi : 1000 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Kağıthane-Cendere Caddesi 1000 Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 20.11.2021 21:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.11.2021 tarihinde saat 9:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Semizkumlar Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.11.2021 12:36
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.11.2021 tarihinde saat 1:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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