Haftanın ikinci yarısı havalar değişiyor 0:00 / 0:00

Yeni haftayı değerlendiren Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, "Pazartesi ve Salı günleri Anadolu’da, İç Ege’de öğlen saatleri bahar sağanakları var, bu yağmurlar havayı çok da soğutmadan ve birkaç saat sürebilen yağışlar olarak görünüyor" diyerek şunları kaydetti;

"Çarşamba günü yine öğleden sonra ve akşam yaklaşırken İstanbul’da, Çanakkale’de ve Trakya’da kuvvetli gök gürültülü yağışlar bekliyoruz ki bu yağmurlar İstanbul’da hayatı olumsuz etkileyebilir. Trafik yoğunluğu, sağanağın üzerinden geçtiği ilçelerde lokal su baskınları görülebilir.

Hafta ortasından sonra sıcaktan soğuya bir dönüş, tişörtten kalın monta hızlı bir geçiş yapmamız gerekecek (yine evet).

'10 DERECELİK FARK YAŞANACAK'

Perşembe ve Cuma günleri son yıllarda Mayıs sonları için yaşayabileceğimiz en soğuk günlerden ikisi olabilir.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı İstanbul’da sıcaklık 12-14 derecelere kadar düşüyor, Ankara benzer şekilde serin bir bayram sabahına uyanıyor. İzmir’de kuvvetli esmesini beklediğimiz kuzey yönlü rüzgarlar sıcaklığı kentte 15 dereceye kadar düşürebilecek.

Bugünlere göre yaklaşık 10 derece daha soğuk görünen haftanın ikinci yarısına hazırlıklı olalım. Hala soğuktan, monttan ve ısıtıcılardan bahsediyoruz. Bu 2-3 günlük soğuk hava, kıştan kalan son günler olabilir.

22-23 Mayıs tarihinden itibaren hava sıcaklıklarının yeniden artışa geçecek ve insanlara yaz tatili hayalleri kurduracak görünüyor, sağlıkla o günleri görebilmek dileğiyle!"

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