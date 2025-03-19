Hamas, İsrail tarafından Gazze'ye yönelik başlatılan sınırlı kara harekâtına ilişkin açıklamada bulundu.

Kara harekâtının ateşkesin yeni ve tehlikeli bir ihlâli olduğunu ifade eden Hamas, İsrail Savunma Bakanı Katz'ın Gazzelileri yerinden etmeye yönelik tehdidinin, Binyamin Netanyahu hükümetinin yaşadığı krizin derinliği gösterdiğini belirtti.

Hamas, Filistin halkının, kendi topraklarını terk etmeyeceğini belirterek, bu konuda net bir duruşa sahip olduğunu dile getirdi.

Hamas "Diyoruz ki Kudüs'ten başka bir yere göç olmayacak." dedi.