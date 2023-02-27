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Hatay'da kıyafetler yol kenarına atıldı, depremzedeler böyle aradı

Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran depremlerde depremzedelere gönderilen yardımlar Hatay'da yol kenarına atıldı. Depremzedeler ise yol kenarındaki eşyalar arasından kendilerine uygun olanı aradı

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DHA
  • Son dakika: Hatay'da kıyafetler yol kenarına atıldı, depremzedeler böyle aradı

    Hatay'a depremzedeler için gönderilen binlerce kıyafet, Yayladağ- Hatay yoluna gelişigüzel bırakılırken, ihtiyacı olanlar da kendilerine giysi seçmeye çalıştı.
  • Son dakika: Hatay'da kıyafetler yol kenarına atıldı, depremzedeler böyle aradı

    Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından 20 Şubat'ta da Hatay'da 3 dakika ara ile 2 deprem oldu. Kahramanmaraş merkezli depremler, 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. 
  • Son dakika: Hatay'da kıyafetler yol kenarına atıldı, depremzedeler böyle aradı

    Depremlerin ardından ülke genelinde yardım seferberliği başlatıldı. Birçok sivil toplum kuruluşu ile hayırsever de deprem bölgesine yardım gönderdi. Afetzedeler için toplanan binlerce kıyafetin ise Yayladağ- Hatay yolundaki noktaya gelişigüzel bırakıldığı görüldü.
  • Son dakika: Hatay'da kıyafetler yol kenarına atıldı, depremzedeler böyle aradı

    Depremzedeler de giysi yığını arasından kendilerine uygun olanı seçmeye çalıştı.

     
  • Son dakika: Hatay'da kıyafetler yol kenarına atıldı, depremzedeler böyle aradı

    Kuzeni Gazel Ö. (10) ile kıyafet seçen Beyan Ö. (11), "Kendime ve kardeşime buradan kıyafet seçiyorum. Beğendiklerimi aldım. Depremde çok kötü anlar geçirdik. Evimiz az kalsın yıkılacaktı. Bir deprem daha olsaydı kesin yıkılırdı. Şimdi de çadırda kalıyoruz" diye konuştu.
  • Son dakika: Hatay'da kıyafetler yol kenarına atıldı, depremzedeler böyle aradı

    Gazel Ö. ise "Bunları buraya atmışlar, biz de gelip alıyoruz" dedi.
  • Son dakika: Hatay'da kıyafetler yol kenarına atıldı, depremzedeler böyle aradı

    Yayladağ Kolukçular köyünde yaşadığını söyleyen Süleyman Çolak da "Kıyafetleri buraya atmışlar. İhtiyacı olan gelip, buradan alıyor. Kimin attığını da görmedik ama insanlar gelip, buradan ihtiyacını bir şekilde gideriyor" diye konuştu.

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