Hatay'da kıyafetler yol kenarına atıldı, depremzedeler böyle aradı

Kuzeni Gazel Ö. (10) ile kıyafet seçen Beyan Ö. (11), "Kendime ve kardeşime buradan kıyafet seçiyorum. Beğendiklerimi aldım. Depremde çok kötü anlar geçirdik. Evimiz az kalsın yıkılacaktı. Bir deprem daha olsaydı kesin yıkılırdı. Şimdi de çadırda kalıyoruz" diye konuştu.