Herkesin başına gelebilir! Kaşıntı tuttu! 0:00 / 0:00

İHA

Son dakika haberler... İstanbul'da, geçtiğimiz günlerde Ataşehir’de, insanı şoke eden bir olay meydana geldi. İddiaya göre, Evrim Görendaş isimli genç kadın, bilinen bir internet sitesi üzerinden çamaşır deterjanı siparişi verdi.

FARKLI BİR ÜRÜN GÖNDERİLDİ KULLANDI

İHA'da yer alan habere göre kargo ile gönderilen deterjan markasının farklı bir ürününün adresine geldiğini gören Görendaş, durumu e-ticaret sitesine bildirdi. Uzun süre geri dönüş alamayan Görendaş, deterjanı kullanmak zorunda kaldı.

KAŞINTININ NEDENİ SAHTE ÜRÜN

Deterjanın temas ettiği kıyafetleri giyen Görendaş’ın eşi Naim Görendaş ve annesi, kaşınmaya başladı. Yaklaşık 10 gün boyunca ailede kaşıntılar devam edince markayla iletişime geçen aile ürünün sahte olduğunu öğrendi.

"DETERJAN KOKUSU YOKTU"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan Evrim Görendaş, “Yıllardır kullandığımız bir deterjan markasını ilk defa internet üzerinden sipariş verdim. İstediğim marka farklı bir ürününü göndermişti. Bunun üzerine firmayı aradım bana geri dönüş yapacaklarını söylediler geri dönüş olmadı. Üzerine hali hazırda zaten ortada bir faturada gönderilmemişti. Ürünü kullanmak için açtığımda hiçbir şekilde kokmadığını fark ettim. Deterjan kokusu yoktu.

"ÜRÜN İNCELENDİ RAPORU ÇIKTI"

Bunun üzerine biz şikayette bulunduk ürün incelendi raporu çıktı. Sahte olduğunu öğrendik. Firma tarafından üretilmediğini öğrenince şoku yaşadık. Tabii bu süreçte maalesef annem deterjanı kullanmıştı. Bu dönemde eşimde kaşıntılar başlamıştı. Deterjanın taklit olduğu ortaya çıkınca kaşıntılarında nedeni ortaya çıktı.

"HUKUKİ YÖNDEN HAKKIMIZI ARAYACAĞIZ"

Konuyla ilgili doktora başvurduk raporumuzu aldık. Hukuki yönden hakkımızı arayacağız. Ailemden birinin bu şekilde duruma maruz kalması beni çok üzdü. Sadece eşim değil annemin de kaşıntıları olmuş ama bize söylememiş. Bu konunun takipçisi olacağız” diye konuştu.

"10 GÜN BOYUNCA KAŞINMAYA DEVAM ETTİM"

Yaşanan olay sonrası günlerce kaşınan eş Naim Görendaş, “Ürünü aldıktan sonra kullandık. Ayaklarımda kaşıntılar meydana geldi. Bu süreçte doktora gittik alerjik bir durum olduğunu söylese de tam bir teşhis koyamadı. 10 gün boyunca kaşınmaya devam ettim. Dizimde siyah noktalar oluşmaya başladı. Bu kaşıntılar belki de ileride daha büyük sıkıntılar yaşatacak. Cilt hastalıkları meydana gelebilir. Resmen deterjanın birebir taklidini yapmışlar. Bu konuda ben ve kayınvalidem çok sıkıntı yaşadık. Bu sebeple hukuki anlamda mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.