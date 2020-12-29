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HaberlerDünyaSON DAKİKA: Hırvatistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem!
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Hırvatistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem!

Son dakika... Hırvatistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Hırvatistan'ın yanı sıra bölge ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan ve Slovenya'da da hissedildi

SON DAKİKA: Hırvatistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem!
Hırvatistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem!
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Hırvatistan'ın Petrinja şehrinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezinden (EMSC) yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 12.20'de merkez üssü Petrinja şehri yakınları olan 6,3 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Deprem, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in yanı sıra bölge ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan ve Slovenya'da da hissedildi. 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından 4 büyüklüğünde iki artçı sarsıntının daha yaşandığı bildirildi.

DÜN DE ART ARDA İKİ DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ

Hırvatistan'ın Petrinja şehri yakınlarında dün sabah saatlerinde 5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Hırvatistan Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada, yerel saatle ilki 06.28 ve ikincisi 07.49'da 5 büyüklüğünde iki deprem yaşandığı belirtilirken, artçı sarsıntıların ise sürdüğü kaydedilmişti.

Depremin Hırvatistan'ın komşularından Bosna Hersek'in de bazı kesimlerinde hissedildiği kaydedilmişti.

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