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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Hızlı gitmeyen şoförü bıçakladı!
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Hızlı gitmeyen şoförü bıçakladı!

Diyarbakır'da çıkan tartışmada belediye otobüsünden indirilen Kadri K., taksiyle gidip beklediği son durakta şoför Mehmet Cingöz´ü bıçakla yaraladı. Kadri K. gözaltına alınırken, olay otobüsün dış kamerasına yansıdı

Son dakika: Hızlı gitmeyen şoförü bıçakladı!
Hızlı gitmeyen şoförü bıçakladı!
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DHA

Diyarbakır'da dün sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde, Eğitim Araştırma Hastanesi ile Diş Hastanesi arasındaki otobüs durağında akılalmaz bir olay meydana geldi.

OTOBÜS ARIZALANDI HIZINI DÜŞÜRDÜ

DHA'da yer alan habere göre Büyükşehir Belediyesi´ne ait yolcu otobüsü arızalanınca şoför Mehmet Cingöz, hızını düşürmek zorunda kaldı. Bu nedenle yolculardan Kadri K. ile Mehmet Cingöz arasında tartışma çıktı. Yolcuların da araya girmesiyle Kadri K. otobüsten indirildi.

PARMAĞINDAN VE BIÇAĞINDAN BIÇAKLADI

Kadri K., taksiye binerek otobüsün son durağına giderek şoförü beklemeye başladı. Kadri K. bir süre sonra durağa gelen otobüsün şoförü Mehmet Cingöz´ü parmağından ve sol bacağından bıçakladı, araya girmeye çalışan başka bir aracın sürücüsü Ramazan Akçil'in de 2 parmağını kırdı.

OLAY KAMERAYA DA YANSIDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kaldırıldıkları Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Bu arada olay, otobüsün dış kamerasına yansıdı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ TUTUKLANDI

Şüpheli Kadri K., polis tarafından olayda kullanılan suç aleti bıçakla gözaltına alındı. Kadri K.´nin emniyetteki sorgusunun ardından tutuklandığı bildirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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