Hollanda Parlamentosu, bomba tehdidi nedeniyle boşaltıldı.

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Hollanda polisi, Lahey'deki parlamento binaları ve çevresinin bir bomba tehdidi sonrasında kapatıldığını söyledi.

Lahey polisi, olay yerini araştırdıklarını söyleyerek daha fazla ayrıntı vermedi.

Daha sonra yapılan paylaşımda ise yapılan tahliyenin durdurulduğu ve önemli bir şey bulunmadığı kaydedildi.

Gazeteciler Twitter'dan, geçen hafta yapılan ulusal seçimlerden sonra hükümet kurma müzakerelerinin yeniden başlamasıyla ilgili bir haber konferansını bekledikleri binaları terk etmelerinin söylendiğini yazdı.