        Son dakika: "Huzur İstanbul" uygulamasında 1062 şüpheli gözaltına alındı

        "Huzur İstanbul" uygulamasında 1062 şüpheli gözaltına alındı

        Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, dün iki aşamalı "Huzur İstanbul" uygulaması yapıldı. İstanbul'da gerçekleştirilen polis uygulamasında, aralarında çeşitli suçlardan aranan 572 şüphelinin de bulunduğu 1062 kişi gözaltına alındı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 10:16 Güncelleme: 17.12.2025 - 10:16
        "Huzur İstanbul"da 1062 gözaltı
        İstanbul'da gerçekleştirilen polis uygulamasında, aralarında çeşitli suçlardan aranan 572 şüphelinin de bulunduğu 1062 kişi gözaltına alındı.

        KENTTE "HUZUR İSTANBUL" UYGULAMASI

        AA'nın haberine göre; Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, dün iki aşamalı "Huzur İstanbul" uygulaması yapıldı.

        İlk aşamada 20.00-22.00 saatlerinde 209 noktada 1434 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya, polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot destek verdi.

        İkinci aşamada ise 22.00-23.59 saatlerinde 1301 personelin katılımıyla umuma açık yerler denetlendi.

        367 BİN 862 KİŞİYE GBT SORGULAMASI!

        Uygulama kapsamında, 367 bin 862 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

        1062 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Kontrollerde, aralarında çeşitli suçlardan aranan 572 şüphelinin de bulunduğu 1062 kişi gözaltına alındı.

        KAPSAMLI DENETİMDE 12 BİN 100 LİRA ELE GEÇİRİLDİ

        Denetimlerde, 25 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, 9 kurusıkı tabanca, 70 fişek, 1187 gram uyuşturucu, 160 uyuşturucu hap ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 12 bin 100 lira ele geçirildi.

        676 UMUMA AÇIK İŞ YERİ DENETLENDİ

        Ekiplerce 676 umuma açık iş yeri denetlendi, bir iş yeri ile 20 yabancı uyruklu ve 24 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

        45 BİN 473 ARAÇ KONTROL EDİLDİ

        Trafik denetimlerinde ise 45 bin 473 araç ve 2734 motosiklet kontrol edildi. 2 bin 954 araç ve motosiklet ile 21 sürücüye işlem yapılırken, 14 araç trafikten men edildi.

        2 MİLYON 417 BİN 556 LİRA TRAFİK CEZASI KESİLDİ

        Denetimlerde toplam 2 milyon 417 bin 556 lira trafik cezası kesildi.

