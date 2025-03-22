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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İBB'de soruşturma: Şüphelilerin banka kasalarına inceleme | Son dakika haberleri

        İBB'de soruşturma: Şüphelilerin banka kasalarına inceleme

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada yeni ayrıntıları ortaya çıktı. İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında bazı şüphelilerin bankalardaki özel kasaları incelemeye alındı.

        Giriş: 22.03.2025 - 15:02 Güncelleme: 22.03.2025 - 15:04
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        Şüphelilerin banka kasalarına inceleme
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Serdar Haydanlı'nın bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi. Diğer yandan, şüphelilerin bankalardaki özel kasaları da incelemeye alındı.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

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        Gözaltına alınan şüpheli Serdar Haydanlı'nın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye mevcutlu olarak sevk edilmesi bekleniyor.

        KİRALIK KASALAR KONTROL EDİLDİ

        Diğer yandan, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında bazı şüphelilerin bankalardaki özel kasaları incelemeye alındı. Şüphelilere ait 20 kiralık kasa kontrol edildi. 15 milyon liralık mal varlığına el konuldu. El konulanlar arasında Necati Özkan'ın kasası da var.

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