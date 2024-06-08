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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 4 suç örgütünün elebaşları yakalandı | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi 4 suç örgütünün elebaşıları yakalandı!

        İçişleri Bakanı Ali Bakan Yerlikaya: Uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapmak ve suçtan elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik 4 ayrı organize suç örgütüne yönelik yapılan 'Kuyu-4' operasyonlarında, organize suç örgütlerinin elebaşıları olan; Mert (Orhan) Ünğan, İbrahim Kurtar, Aydın Razaki ve Recep Özyıldız yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 08:30 Güncelleme: 08.06.2024 - 09:47
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        4 suç örgütünün elebaşıları yakalandı!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İstanbul merkezli Ankara, Diyarbakır, Kilis, Muğla, Mersin, Antalya, Kocaeli, Hakkari, Mardin, Van ve Balıkesir'de "Kuyu-4" operasyonları düzenlendi.

        Şüphelilerin "uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "suçtan elde edilen suç gelirlerini aklamak" suçlarını işledikleri gerekçesiyle düzenlenen operasyonlarda, birbirleriyle bağlantılı 4 organize suç örgütünün elebaşları Mert (Orhan) Ünğan, İbrahim Kurtar, Aydın Razaki ve Recep Özyıldız'ın da aralarında olduğu 62 şüpheli yakalandı.

        Söz konusu suç örgütlerinin, şu ana kadar yapılan tespitlerde Türkiye ve farklı ülkeleri kapsayan operasyonlar sonucu ele geçirilen toplam 3 ton 367 kilogram uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden sorumlu oldukları tespit edildi.

        SUÇ GELİRLERİNİ AKLAMIŞLAR

        Elebaşılığını Mert (Orhan) Ünğan'ın yaptığı uyuşturucu suç örgütü üyesi şüphelilerin, Orta Doğu, Güney Amerika ve Balkan ülkelerinden Türkiye'ye ve Avrupa ülkelerine kokain, eroin ve skunk naklettikleri, örgüt içerisinde yönetici pozisyonunda bulunan şüpheli E.D'nin özellikle Balkan ülkelerinden Türkiye'ye getirilen skunk ve Orta Doğu ülkelerinden temin edilen eroinden sorumlu olduğu belirlendi.

        Örgüt yöneticilerinden A.N, S.İ, E.Ş, L.T, Ö.A, T.A, M.A.A ve İ.A'nın tüm saha operasyonlarını yönettikleri, Türkiye ve farklı ülkelerde ele geçirilen 2 ton 457 kilogram uyuşturucu maddeden sorumlu oldukları ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen suç gelirlerini otelcilik, turizm, kuyumculuk, döviz büroları ve inşaat sektörlerinde akladıkları tespit edildi.

        Elebaşılığını İbrahim Kurtar'ın yaptığı ve "Kurtar" grubu olarak bilinen uyuşturucu suç örgütü üyesi şüphelilerin, başta Türkiye olmak üzere özellikle Avrupa ülkelerine nakledilen eroin sevkiyatlarında önemli faaliyetleri olduğu, Rusya ve Hollanda'da ele geçirilen 372 kilogram eroinden sorumlu oldukları ve bu kapsamda örgüt yöneticileri S.K, Z.K, E.P, M.T ve M.T'nin saha operasyonlarında aktif olarak rol aldıkları anlaşıldı.

        EKSTAZİLERİN TÜRKİYE'YE SEVKİNİ SAĞLAMIŞLAR

        Uyuşturucu suç örgütü elebaşı Aydın Razaki'nin, Orta Doğu'dan temin edilen eroini Avrupa ülkelerine pazarladığı, transfer ettiği ve yurt dışında bulunan kendisine ait kumarhaneler aracılığıyla akladığı, Güney Amerika ülkelerinden temin edilen kokaini Avrupa ülkelerine, Avrupa ülkelerinden temin edilen ekstazinin ise Türkiye'ye sevk edilmesinden sorumlu olduğu tespit edildi. M.K, E.Y, V.C ve T.D'nin de aralarında olduğu suç örgütünün, İran ve Polonya'da ele geçirilen toplam 490 kilogram eroin ve Türkiye'de ele geçirilen 100 bin ekstazi sevkiyatını yaptığı belirlendi.

        Elebaşılığını Recep Özyıldız'ın yaptığı uyuşturucu suç örgütü üyesi şüphelilerin, Türkiye'de geçtiğimiz yıllarda yapılan bir operasyonda ele geçirilen 51 kilogram eroinden sorumlu oldukları tespit edildi.

        Ayrıca operasyonlarda toplam değeri 11 milyar lira olan 200 taşınmaz malvarlığına, 85 motorlu araca, 30 şirkete ait ortaklık paylarına ve şüphelilerin bütün bankacılık varlıklarına el konuldu.

        Operasyonlar sonucu, 13 ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız tüfek, 3 para sayma makinesi, çok miktarda döviz, Türk lirası, altın ve ziynet eşyası ele geçirildi.

        Yerlikaya, operasyonlara ilişkin "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ister uluslararası olsun, ister ulusal olsun ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye kesinlikle kararlıyız. Zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız aralıksız devam edecek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.

        Bakan Yerlikaya, operasyonlara ait görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı.

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        #Ali Yerlikaya
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