İçişleri Bakanı Soylu'dan Kadıköy patlamasına ilişkin açıklama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan Kadıköy patlamasına ilişkin açıklama
ABONE OL

İçişleri Bakanı Soylu'dan Kadıköy patlamasına ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kadıköy'de önceki gün yaşanan patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Bakan Soylu, "Örgüt bağlantısı tespit edilemedi" derken, patlamada mutfak tüpü ve oksijen tüpünün infilak ettiğini açıkladı

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan Kadıköy patlamasına ilişkin açıklama
HABERTURK.COM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kadıköy'de henüz sebebi belirlenemeyen patlamanın nedenine ilişkin açıklama yaptı. Soylu, "Terör olabilir, olmayabilir de" diyerek elde edilen verileri açıkladı.

İçişleri Bakanı Soylu, “Polis İntiharları” konulu basın toplantısında konuştu.

Bakan Soylu, şu bilgileri verdi:

"Güya, 8 yaşındaki çocukla 70 yaşındaki birisi bomba imal ediyordu. İlk paylaşımların önemli bölümü bu. FETÖ'nün, terör örgütünün bot hesapları ortaya çıkıyor ve psikolojik harekat başlatıyorlar. Dün gece İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzden bilgi aldım. Terör olabilir, olmayabilir de. Şu anda elde ettiğimiz bilgi; 1959 doğumlu M.K. yakınlarının ve akrabalarının şizofren hastası olduklarını söyledikleri, bir sol ayağının kesik olduğu ve evinin çöp eve döndüğü, evde metal parçaların bulunduğu, evinde bir yıldır toz halde bulundurduğu maytap, havai fişek gibi malzemelerin bulunduğu, kurusıkıdan bozma tabanca bulunduğu, 1980 öncesi aşırı sol örgütlerle irtibatı olduğu, İsviçre'de adam öldürmeden cezaevinde yattığı, kendi kendine yaşayan, elektriğe meraklı birisi. Terör örgütüyle irtibatlı olduğu görülmedi. Soruşturma Başsavcılık tarafından yürütülüyor. 30'a yakın kişinin ifadesi alındı."

Bakan Soylu, "Evde oksijen tüpü ve normal tüp var. Olayda ikisi de patlamış. Bizim ilk gördüğümüz evde tek başına yaşayan, cezaevine girmesini kendini ihbar edenlere yükleyen, 1980 öncesi aşırı sol gruplarla ilişkili bir kişiden bahsediyoruz. Elektroniğe, mekaniğe, metale meraklı. Örgüt bağlantısı tespit edemedik" dedi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kayıp liseli gençten umutlandıran gelişme
GÜNDEM Kayıp liseli gençten umutlandıran gelişme
Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
GÜNDEM MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
Son dakika haberi | Yenge katili cinayeti anlattı! Dehşet kamerada!
GÜNDEM Yenge katili cinayeti anlattı! Dehşet kamerada!
İstanbul’da elektrik kesintisi saat kaçta, yaşanacak,ne kadar sürecek? BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama
GÜNDEM BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul’da planlı elektrik ...
Avcılar'da 3 kardeşin paylaşamadığı miras, evsizlere barınak oldu
GÜNDEM Paylaşılamayan miras evsizlere barınak oldu
Olay yeri inceleme polisleri vahşeti anlattı! - Öne çıkan son dakika haberleri
GÜNDEM Olay yeri inceleme polisleri vahşeti anlattı!
DEAŞ'a mali destek operasyonu! 20 gözaltı kararı
GÜNDEM DEAŞ'a mali destek operasyonu! 20 gözaltı kararı
Son dakika: Ümraniye'de asfalt çalışması yapan işçilere silahlı saldırı! 1 yaralı
GÜNDEM Asfalt çalışması yapan işçilere silahlı saldırı!
Son dakika: Sonbahar güneşi! Türkiye genelinde hava durumu - İstanbul, İzmir, Ankara güncel hava durumu
GÜNDEM Sonbahar güneşi! Türkiye genelinde hava durumu
Tarih netleşti! 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak? 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor, şartları neler?
GÜNDEM Taşeron işçiler ne zaman kadroya geçecek?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.