Bakan Soylu: Elimde yetki var, acımam!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemSON DAKİKA! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu uyardı: Elimde yetki var, iptal ederim acımam! - HABERLER
ABONE OL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu uyardı: Bunu kim yaparsa ikametini iptal ederim, acımam

İçişleri Bakanı Soylu, "Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili kimsenin genel muafiyeti söz konusu değildir. 'Ben kamu görevlisiyim, avukatım, çiftçiyim' deyip gün boyu kısıtlamalardan muaf olduğunu sanan olursa buna kesinlikle müsaade etmiyoruz." dedi.

SON DAKİKA! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu uyardı: Elimde yetki var, iptal ederim acımam! - HABERLER
Bakan Soylu: Elimde yetki var, acımam!
0:00 / 0:00
AA

İçişleri Bakanı Soylu, "Açık söylüyorum, kim ikamet sahibi ve pasaportuyla bu işi istismar etmeye kalkarsa ikametini iptal ederim hemen. Elimde böyle bir yetki var. İptal ederim, acımam da. Çünkü insanlar evde kalacaklar, siz pasaportunuzla beraber 'Pasaportum var' diye turist kılığında, imkanında bunu istismar edeceksiniz. Buna da müsaade etmeyiz." dedi.

Soylu şöyle konuştu:

"Bu hafta sonundan itibaren valilerimiz, kaymakamlarımız, kolluk ve denetim ekiplerimiz için yeni bir seferberlik başlatıyoruz. Tüm gücümüzle sahada olacağız. Özellikle muafiyetlerin kötüye kullanılıp kullanılmadığını gerekirse tek tek arkadaşlarımız kontrol edecekler.

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili kimsenin genel bir muafiyeti söz konusu değildir. Bu tarzdan muafiyetler, muafiyet nedeni, buna bağlı olarak zaman ve güzergahlarla sınırlıdır. 'Ben kamu görevlisiyim, ben avukatım, ben mali müşavirim, muhasebeciyim, ben çiftçiyim' deyip, gün boyu kısıtlamalardan muaf olduğunu sanan, istediği yere istediği gibi gidebileceğini zanneden, 'Bakkala, markete gidiyorum' deyip tüm şehri gezmeye kalkan olursa buna kesinlikle müsaade etmiyoruz."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Adalet Bakanlığı CTE sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı CTE İKM sonuçları 2021 açıklandı mı?
GÜNDEMAdalet Bakanlığı CTE sonuçları açıklandı mı?
DEFİNE AVCILARI! Son dakika: Belgrad Ormanı'nda define avı!
GÜNDEMBelgrad Ormanı delik deşik!
Hafta sonu kafeler açık mı, paket servis mi? Kafeler ve restoranların çalışma saatleri nedir?
GÜNDEMHafta sonu kafeler açık mı, paket servis mi?
Ramazan Bayramı'nda yasak var mı 2021? Bayramda yasak olur mu, tam kapanma mı olacak?
GÜNDEMRamazan Bayramı'nda yasak var mı?
Covid-19 öncesi normale dönüş ne zaman?
GÜNDEMCovid-19 öncesi normale dönüş ne zaman?
Seyahat İzin Belgesi nasıl ve nereden alınır? Mesaj, SMS, E-Devlet ile seyahat izin belgesi başvuru alma
GÜNDEMSeyahat İzin Belgesi nasıl alınır?
YÖK'ten büyük adım! Yürürlüğe girdi - Haberler
GÜNDEMYÖK'ten büyük adım! Yürürlüğe girdi
İl il risk haritası 17 Nisan! Türkiye il il risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli ille
GÜNDEMTürkiye koronavirüs risk haritası
AŞI RANDEVU AL: Covid-19 aşı randevusu nasıl alınır? Telefon ve e-Devlet MHRS aşı randevu alma
GÜNDEMCovid-19 aşı randevusu nasıl alınır?
BASKIN! Son dakika: Kumar, tombala ve oyun makinesi uygulaması yapıldı!
GÜNDEMKumar, tombala ve oyun makinesi uygulaması!