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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı! Terörden arındırılan bölgelerde 34 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi!

        Bakanlık açıkladı! Terörden arındırılan bölgelerde 34 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi!

        İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Saha kontrolümüz altında! 8 ilde Jandarmamız tarafından devam eden arazi taramalarında; 34 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi" denildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 14:40 Güncelleme:
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        Terörden arındırılan bölgelerde 34 imha

        Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van'da icra edilen arama tarama faaliyetlerinde terörden arındırılan bölgelerde 34 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.

        AA'daki habere göre; İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, jandarmanın 8 ilde devam eden arazi taramaları sonucu 34 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiği belirtildi.

        Açıklamada, çalışmaların, terörden arındırılan bölgelerde arazinin temizlenmesi ve geçmiş dönemlerde kullanılan yaşam alanlarını güvenli hale getirmek, sığınak, mağara ve arazide kontrolsüz bırakılan silah, mühimmat, patlayıcı ve benzeri malzemelerle gerçekleşebilecek olayları önlemek amacıyla yürütüldüğü kaydedildi.

        Faaliyetler sonucu 2 roketatar, 72 uzun namlulu silah, 1 tabanca, 14 el bombası, 12 mayın ve el yapımı patlayıcı, 1189 ağır silah mühimmatı, 2 bin 100 elektrikli fünye, 4 telsiz, 3 jeneratör, 14 bin 40 çeşitli ebatta ve çapta mühimmat ile 197 kilogram kimyasal madde ele geçirildiği ifade edildi.

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