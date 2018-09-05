Dün Rus savaş uçakları, ABD'nin tüm karşı çıkmalarına karşın 22 günlük aranın ardından İdlib'e yönelik hava saldırısı düzenlemeye başlamıştı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, muhaliflerin harekata hazırlandığı sırada, İdlib'e füzeler düştüğünü, Suriye ordusunun İdlib bölgesini topçu ateşiyle vurmaya başladı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi yetkilisi Rami Abdel Rahman, "Rus savaş uçakları 22 günlük aranın ardından İdlib'i yeniden vurmaya başladı" açıklamasında bulundu.

Tüm uluslararası uyarılara rağmen Suriye Ordusu İdlib ve Hama vilayetlerindeki gerilimi azaltma bölgesine tekrar saldırı başlattı. Suriye Ordusu İdlib kırsalındaki, Kirbet, El Ghab, Havaş, El Nakus ve Hiş köylerini top atışıyla bombaladı. Ayrıca Suriye ordusuna ait tanklar Morek kasabasına doğru ilerleyerek kasabayı bombaladı.

Suriye ordusu, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad karşıtı muhaliflerin sıkıştığı İdlib vilayetine top ateşi açarken, İdlib bölgesindeki isyancılar da Suriye rejimi ile aralarındaki Asi nehri üzerindeki köprüleri yıkmaya başladı. En son El Tuveyriye köprüsünü yıktılar.

Rusya ve İran'ın desteklediği Şam yönetimi, Türkiye'ye komşu İdlib vilayeti ve çevresindeki toprakları almak için taarruz hazırlığı yapıyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü hükümet yanlısı güçlerin dün başlattığı top atışının bugün erken saatlerde Cisr el Şuğur kentini hedef alarak devam ettiğini bildirdi. Bölge, İdlib'in batısında yer alıyor.

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